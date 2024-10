Duda Nagle fala sobre término com Sabrina Sato: 'Muito difícil'

Duda Nagle relembrou o fim do seu relacionamento com Sabrina Sato e comentou que o processo de término foi bastante difícil

Sabrina Sato e Duda Nagle ficaram juntos entre 2016 e 2023, desse relacionamento nasceu Zoe, que está com cinco anos. O ator foi o convidado do programa Companhia Certa, da RedeTV!, e relembrou o término.

"Foi muito difícil, muito pesado. Posso dizer pelo meu lado, pequei pelo excesso. Fiz o meu melhor no sentido de ter certeza, não me precipitei. Então, esse processo demorou uns dois anos, mais ou menos; a gente tentou mais um pouco. As pessoas iam sentindo, porque tem a parte da comunicação não verbal, até para um ator, entre aspas, acaba transparecendo muito. Enfim, a gente tomou a decisão e agora nosso desafio é blindar a família, a etapa do casal se encerrou, mas agora o desafio é manter, porque família é eterna. A gente tem que agir pelo bem da Zoe", disse ele. Atualmente, a apresentadora espera um filho de Nicolas Prattes, de quem está noiva.

Ainda sobre a vida pessoal, Duda relembrou a morte do pai Rogério Marques, em 2002. "Morreu super jovem, aos 54 anos, em um acidente de carro, no Dia dos Pais, e eu estava junto, estava na carona. Atropelamos um cavalo, ele dirigindo, e acredito até que ele jogou o carro para o lado. O cavalo tem um formato de corpo que, no capô do carro, vai nas pernas, e a parte mais pesada vai no para-brisas; foi o que aconteceu", contou.

Por fim, o famoso ressaltou sua vontade de voltar para as novelas. "Tenho, mas optei por uma retirada estratégica também por causa do ano passado, que foi muito tumultuado. Falei: ‘Se for fazer uma novela no Rio de Janeiro, por exemplo, aí minha vida vai colapsar de vez’. Agora já estabilizei minha vida e estou com vontade de voltar”, afirmou. O último trabalho de Duda Nagle foi em 2022 ao interpretar Jotã na novela Reis, exibida pela Record.

Maturidade

O ator Duda Nagle demonstrou a sua maturidade ao contar que convive muito bem com o ator Nicolas Prattes, que é o atual noivo de sua ex-mulher, Sabrina Sato. Depois que ela anunciou que vai ter um segundo filho, Nagle foi entrevistado em um podcast e abriu o jogo sobre a relação com o padrasto da filha, Zoe, de cinco anos.

Duda contou que já conheceu Nicolas pessoalmente e que eles se identificaram por causa de semelhanças em suas vidas. Inclusive, eles se deram tão bem que Nagle se questionou se estava sendo amigo demais do padrasto da filha.

"A gente já se encontrou, mas eu fico me segurando para não ser amigo demais, porque não sei até que ponto... Acaba que, sei lá, quando você tem afinidade, fica naquela de naturalmente a profissão é a mesma, interesse em comum, tem um monte de assunto, mas ficava naquela 'será que estou sendo muito amigão, rápido demais', não tenho experiência de ex-marido com atual, mas fluiu muito bem. Ele já foi lá em casa, já fizemos passeio juntos, levamos a Zoe na escola", disse ele no Papagaio Falante.