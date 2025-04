Brunna Gonçalves exibe barrigão de grávida durante passeio na Disney com Ludmilla

Nas redes sociais, a dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves compartilhou as fotos de seu passeio na Disney ao lado da esposa, Ludmilla

Brunna Gonçalves encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos de sua viagem ao lado da esposa, a cantora Ludmilla. As duas viajaram para Orlando, nos Estados Unidos, e aproveitaram para vistar os parques da Disney.

Para curtir o passeio, as famosas optaram por um macacão preto e blusa de frio. O look destacou o barrigão de grávida da dançarina e ex-BBB, que espera à primeira filha com a amada. A menina se chamará Zuri.

Em alguns cliques postados nas redes sociais, Ludmilla aparace beijando o barrigão de Brunna em frente ao famoso Castelo da Cinderela. Além disso, elas também posaram sorridentes ao lado do Mickey. "Mamães felizes com nossa princesa no forninho", escreveu a ex-sister na legenda da publicação.

O clique recebeu diversos elogios. "Como eu amo essa família. Lindas", disse uma seguidora. "Mamães lindas… Zuzu já é muito amada", comentou outra. "Zuri divando na Disney", falou uma fã. "As mamães mais lindas", afirmou outra. "Minha vida todinha nessas fotos", se derreteu uma admiradora.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brunna Gonçalves (@brunnagoncalves)

Brunna Gonçalves revela curiosidade sobre passado profissional

Em suas redes sociais, Brunna Gonçalves sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores. No dia 27 de março, que é celebrado o Dia do Circo, a dançarina resgatou diversas fotos antigas e fez uma revelação sobre o seu passado profissional. A artista já trabalhou por muitos anos em um circo.

"Feliz dia do circo. Para quem não sabe, eu trabalhei no Ringling Bros Circus por muitos anos. Trabalhar em um circo e morar dentro de um trem foi a experiência profissional mais louca e transformadora que tive em toda minha vida. Conheci pessoas incríveis que levarei para o resto da minha vida", escreveu ela. Confira!

