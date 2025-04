Sabrina Petraglia abre álbum de fotos de viagem em família: 'Boas memórias'

A atriz Sabrina Petraglia encantou os seguidores ao mostrar algumas fotos da sua viagem ao lado do marido e dos três filhos

Sabrina Petraglia encantou os seguidores das redes sociais neste sábado, 5, para compartilhar algumas fotos da sua viagem em família.

A atriz, que atualmente mora em Dubai, decidiu aproveitar alguns dias com o marido, Ramón Velásquez, e os três filhos, Gael, de cinco, Maya, de quatro, e Leo, de dois, em Singapura, e mostrou alguns passeios que eles realizaram juntos.

"Aqui em Dubai, tivemos o feriado do Eid, período de celebração que marca o fim do mês sagrado do Ramadam. Aproveitamos esse momento para fazer as malas e viver mais um momento em família. Viajar é isso: criar boas memórias, daquelas que ficam para sempre; e isso, pra mim, é felicidade.

Tá aí um pouco dos nossos momentos em Singapura!", escreveu a artista na legenda da publicação.

No começo da semana, Sabrina compartilhou alguns registros curtindo o dia na piscina com Gael, Maya e Leo. "Chegamos a Singapura e, depois de uma longa viagem, resolvemos aproveitar a piscina do hotel que escolhemos para ficar. Uma manhã preguiçosa para recarregar as energias. As crianças estão se divertindo tanto que até esquecemos o cansaço", contou.

Confira:

Sabrina Petraglia relembra insegurança quando morava no Brasil

Após o fim da trama global Família É Tudo, Sabrina Petraglia retornou para Dubai, nos Emirados Árabes, onde mora desde 2022, mas esse retorno não foi sozinha, ela levou parte do elenco da novela para passarem alguns dias no cenário paradisíaco da região.

Em entrevista à Revista CARAS, a atriz fala sobre sua adaptação no país e confessa que se sentia insegura quando morava no Brasil: "Estava um pouco tensa". Sabrina Petraglia reforça sua paixão pelo país natal, mas afirma que a segurança e tranquilidade que Dubai oferece foram pontos destacados pela artista como grande diferencial em relação ao Brasil. Ela revela que se sentia insegura por conta da violência. Confira a entrevista!

