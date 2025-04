Mari Palma impressiona ao abrir álbum de fotos de viagem: 'Dias incríveis'

De férias em Portugual, a jornalista Mari Palma chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar os registros da sua viagem

Mari Palmachamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 8, ao compartilhar algumas fotos da sua viagem.

De férias em Portugal, a jornalista compartilhou alguns registros dos passeios que já realizou. Além de aproveitar o sol à beira da piscina, ela também fez um passeio. "#dump dos dias incríveis no Algarve", escreveu a apresentadora da CNN Brasil na legenda da publicação.

Em outro post, Mari mostrou detalhes do passeio de barco. "A blogueira de viagem apareceu: editei esse vídeo com informações do passeio de hoje pelas grutas de Lagos pra vocês guardarem aí de inspiração pra próxima viagem", contou.

Os internautas encheram o post de elogios. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Lugar lindo demais!", afirmou outra. "Linda", falou uma fã. "O local é lindo, mas, a blogueira deu um toque especial. Linda demais!", falou mais um.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por mari palma (@maripalma)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por mari palma (@maripalma)

Mari Palma comove com homenagem ao pai falecido

A jornalista Mari Palma usou as redes sociais para mostrar uma homenagem especial que realizou para seu pai, seu Luiz Palma, que morreu em 2021 em decorrência de um câncer, descoberto em estágio avançado.

No dia em que seu Luiz faria 74 anos, a apresentadora da CNN Brasil reuniu a família para cantar o 'parabéns para você' e soprar as velinhas. Além disso, eles também soltaram alguns balões. Ao compartilhar o vídeo no feed do Instagram, Mari falou sobre comemorar o aniversário do pai. "A gente nunca vai parar de te celebrar, pai. Espero que nossos recadinhos cheguem inteiros aí pra você no céu. Feliz 74 anos, amor da nossa vida", escreveu ela na legenda da publicação. Confira a publicação!

Leia também:Mari Palma desabafa após fortes chuvas em São Paulo: "Mais de 40 horas"