Virginia Fonseca mostra seu retorno com classe ao SBT: 'Voltamos'

Após um mês do nascimento de seu terceiro filho, Virginia Fonseca mostra volta ao SBT para gravar seu programa e impressiona com sua vaga

Após um pouco mais de um mês do nascimento de seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe, o pequeno José Leonardo, Virginia Fonseca retornou ao seu trabalho no SBT. Nesta quinta-feira, 24, ela compartilhou que chegou à emissora em São Paulo.

Morando em Goiânia, a empresária pegou seu jatinho de milhões para ir à capital paulista retomar seu tratamento contra a enxaqueca e também as gravações do Sabadou, atração que assumiu na mesma época em que descobriu a gestação.

Em seus stories, Virginia Fonseca exibiu seu retorno e chamou a atenção com sua vaga personalizada no local. Assim como nomes importantes do SBT, a influenciadora digital também tem seu espaço no estacionamento com uma estrela e seu nome.

"Uhu! Voltamos! Sabadou com Virginia! Que deus abençoe", disse ela após alguns minutos de celebrar conquista com doações no Teleton.

Após a grande festa de dois anos de Maria Flor, Virginia Fonseca foi para São Paulo retomar seu tratamento contra dores de cabeça, indicado pela cantora Paula Fernandes, que também sofria com a doença. Na cidade, ela mostou a bolsa com preço de casa que ela comprou para "se mimar".

Médica explica tratamento de Virginia Fonseca

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a neurologista Thais Villa explicou o diagnóstico da apresentadora do SBT. Além disso, a profissional esclareceu o tratamento, explicando as injeções com botox na cabeça, as terapias e as outras recomendações que Virginia Fonseca vem mostrando que está seguindo para se livrar das dores diárias.

"O diagnóstico da influencer Virgínia Fonseca e da cantora Paula Fernandes foi o mesmo: enxaqueca crônica. O tratamento da Virgínia consiste na aplicação de botox para bloqueio da dor e com anticorpos monoclonais anti CGRP, que cuidam de diversos sintomas da doença, além de todo o acompanhamento multidisciplinar, sendo que na primeira consulta ela já teve atendimento em Psicologia, Odontologia, Fisioterapia e Nutrição", contou a doutora sobre o diagnóstico.

