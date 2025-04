Helena Ranaldi ressalta orgulho após estreia do filho em Vale Tudo

A atriz Helena Ranaldi surpreendeu o filho, Pedro Waddington, com um recado carinhoso após a estreia do jovem no remake de Vale Tudo

Filho da atriz Helena Ranaldi e do diretor Ricardo Waddington, Pedro Waddington seguiu os passos artísticos dos pais e estreou nas telinhas na noite de quarta-feira, 2, no remake de 'Vale Tudo', da TV Globo. O jovem, de 26 anos, dará vida a Thiago, filho de Heleninha Roitman (Paolla Oliveira) e Marco Aurélio (Alexandre Nero).

Nesta quinta-feira, 3, Pedro esteve no 'Encontro com Patrícia Poeta' e foi surpreendido com uma homenagem bastante especial da mãe. Em um vídeo enviado à atração matinal da emissora, Helena não escondeu o quanto está orgulhosa da escolha do herdeiro em seguir carreira como ator.

"Oi, filho! Eu teria tantas coisas para falar sobre você. Mas eu vou escolher duas que eu considero as mais importantes. Eu me lembro que quando você era pequeno, eu percebia a sua sensibilidade nas pequenas coisas. Uma vez fomos assistir a um filme, no cinema, e você ficou por semanas perguntando sobre uma determinada cena, que era de emoção. E eu percebi o quanto tinha te tocado e o quanto você era sensível", iniciou a artista.

"Eu acho que a sensibilidade é fundamental para a carreira de um ator, e isso você tem. E uma outra coisa, filho, é seu bom caráter. Eu tenho muito orgulho do homem que você se tornou, essa pessoa íntegra, generosa, amigo, justo. Eu estou muito feliz por você ter escolhido a mesma profissão que a minha. Já te falei isso e vou repetir: isso nos aproxima ainda mais. Te desejo muita sorte, filho. É uma profissão difícil, mas é maravilhosa. Eu te amo muito, muito", completou Helena Ranaldi.

Helena Ranaldi já comentou sobre estreia do filho em novelas

Vale Tudo, escolha da Globo para festejar seus 60 anos em 2025, contará no elenco com Pedro Waddington (26), filho da atriz consagrada Helena Ranaldi (58). O jovem viverá Thiago Roitman, herdeiro de Heleninha (Paolla Oliveira).

Procurada pela CARAS Brasilpara comentar a novidade, Ranaldi diz não interferir nas escolhas profissionais do filho. "Neste momento, sou apenas espectadora dessa nova trajetória do Pedro", contou ela, rapidamente.

Na versão original da novela, Thiago foi papel de Fábio Villa Verde (53), na época um jovem ator com apenas trabalhos pequenos na Globo. A ideia seria repetir o mesmo perfil com um rosto novo disposto a se jogar no mundo da atuação.

