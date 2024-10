Virginia Fonseca e Zé Felipe posam com os filhos em festa de Maria Flor

Virginia Fonseca e Zé Felipe já chegaram para a festa de aniversário de Maria Flor e fizeram questão de posar para os fotógrafos

Nesta terça-feira, 22, acontece a festa de dois anos de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe. O casal também tem Maria Alice, de três anos, e José Leonardo, de um mês.

A super festa acontece em Goiânia e é inspirada na personagem Magali, da Turma da Mônica. Ao chegarem no local, os famosos fizeram questão de posar para os fotógrafos presentes.

Zé Felipe e Virginia combinaram com looks vermelhos, mesma cor do vestido de Maria Alice, inspirado na Mônica.

Já o pequeno José Leonardo surgiu com uma roupinha verde e preta, como a do Cebolinha. A aniversariante, como era de se esperar, esbanjou fofura com um vestido amarelo para combinar com o tema de sua festa.

Decoração luxuosa

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe capricharam na escolha da decoração para a festa de aniversário de dois anos da filha do meio, Maria Flor. A menina completou a nova idade nesta terça-feira, 22, e ganhou uma festa luxuosa e repleta de detalhes em Goiânia, Goiás, que é onde a família vive.

A festa teve o tema de Magali, já que a pequena Maria Flor adora comer como a personagem das histórias em quadrinhos. Assim, toda a decoração foi inspirada no universo das histórias da Turma da Mônica, com foco na Magali. Inclusive, a festa recebeu o nome de Turma da Maria Flor - Floflo faz 2.

A decoração contou com vários cenários, incluindo a área das mesas para refeições, a área do bolo e doces, um palco para shows e até um local com carrossel. O capricho na decoração chamou a atenção nas fotos, com vários objetos temáticos enfeitando o salão do chão ao teto, e sempre com referências ao universo da personagem principal. Além disso, as crianças vão contar com atividades personalizadas com o tema da festa e brincadeiras.

Leia também: Virginia impressiona ao exibir preparativos da festa de Maria Flor