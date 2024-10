Virginia deixa festa da filha e viaja para retomar tratamento às pressas: ‘Acabada’

Poucas horas após participar de festa da filha, Virginia corre contra o tempo e viaja para retomar tratamento em São Paulo

Na noite da última terça-feira, 22, Virginia Fonseca e Zé Felipe comemoraram o aniversário de dois anos da filha, Maria Flor, em uma festa em Goiânia. Pouquíssimas horas após celebrar no evento, a influenciadora digital contou que precisou fazer as malas correndo e viajar para retomar seu tratamento contra enxaqueca, que é feito em São Paulo.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Virgínia contou que assim que terminou a festinha, ela já estava em casa às pressas para terminar de montar sua mala. Em meio a correria, a influenciadora digital conseguiu dormir por apenas três horas, até pegar seu jatinho e desembarcar na capital paulista, partindo direto para o consultório de sua médica.

Deitada na maca, a apresentadora explicou que ficaria distante das redes sociais enquanto estava realizando novas sessões de seu tratamento: “Se eu der uma sumidinha por cá é por motivos de: seguindo o tratamento para enxaqueca! Não reparem a cara de acabada, dormi por apenas 3h30”, ela legendou o clique em que aparece com um aparelho em sua cabeça.

Na sequência, Virginia contou que já tinha passado por sessões de fisioterapia, mas continua no consultório para realizar aplicações de um medicamento preventivo para as dores de cabeça e também de toxina botulínica: “Bloqueio e taca-lhe pau! Bora tratar essa enxaqueca”, a influenciadora escreveu na legenda de um dos registros.

Por fim, a mãe de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, que tem apenas um mês de vida, contou que já sentiu diferença com os tratamentos, que foram uma indicação pessoal da cantora Paula Fernandes: “Eu xinguei tanto, mas to firme no tratamento e tô melhor”, a apresentadora brincou ao comemorar sua recuperação.

Vale lembrar que Virginia sofre com fortes dores de cabeça por causa da enxaqueca e iniciou um novo tratamento há poucas semanas. Por isso, a apresentadora ainda está na fase de adaptação e os sintomas estão deixando a influencer com mais dor. Inclusive, recentemente ela contou que estava em ‘abstinência’ ao deixar de tomar alguns medicamentos.

Médica explica tratamento de Virginia:

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a neurologista Thais Villa explicou o diagnóstico da apresentadora do SBT. Além disso, a profissional esclareceu o tratamento, explicando as injeções com botox na cabeça, as terapias e as outras recomendações que Virginia Fonseca vem mostrando que está seguindo para se livrar das dores diárias.

