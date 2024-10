Tratamento de Virginia: médica da famosa explica doença e injeções

Médica responsável pelo tratamento de Virginia, a neurologista Thaís Villa explica todo o processo que a famosa está passando; veja

Nos últimos dias, após muitos meses de sofrimento com dores de cabeça e enxaqueca, a influenciadora digital Virginia Fonseca resolveu seguir a indicação da cantora Paula Fernandes, que também sofria com a doença, e procurou o centro Headache Center Brasil, clínica em São Paulo, para se tratar com a idealizadora do local, a doutora Thaís Villa.

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a neurologista explicou o diagnóstico da apresentadora do SBT e da sertaneja. Além disso, a profissional esclareceu o tratamento, explicando as injeções com botox na cabeça, as terapias e as outras recomendações que a esposa de Zé Felipe vem mostrando que está seguindo para se livrar das dores diárias.

Inclusive, Virginia Fonseca revelou nos últimos dias que não contava que sofria com os incômodos a todo momento para não chatear seus seguidores com reclamações. A famosa ainda relatou como está a crise de abstinência após a doutora suspender seus remédios. A empresária fez mais postagens sobre o tratamento e causou curiosidade, por isso, Thaís Villa esclareceu tudo a seguir. Confira:

CARAS: O que é enxaqueca? Quando é necessário buscar o tratamento específico como o de Virginia e Paula Fernandes?

Thaís Villa: "A enxaqueca é uma doença do cérebro, caracterizada pela hiperexcitabilidade desse órgão e cuja única causa é a hereditariedade, ou seja, a pessoa nasce com a condição. Ela deve buscar tratamento sempre porque, em primeiro lugar, é fundamental o diagnóstico correto da doença. Enxaqueca é uma doença crônica que dá sintomas diários, seja dor de cabeça, ansiedade, problemas de sono, por isso, buscar diagnóstico e tratamento específicos deve ser feito o mais urgente possível".

CARAS: Qual foi o diagnóstico de Virginia e o de Paula Fernandes?

Thaís Villa:"O diagnóstico da influencer Virgínia Fonseca e da cantora Paula Fernandes foi o mesmo: enxaqueca crônica. O tratamento da Virgínia consiste na aplicação de botox para bloqueio da dor e com anticorpos monoclonais anti CGRP, que cuidam de diversos sintomas da doença, além de todo o acompanhamento multidisciplinar, sendo que na primeira consulta ela já teve atendimento em Psicologia, Odontologia, Fisioterapia e Nutrição".

CARAS: Por que a Virginia está tomando "injeções na cabeça"?

Thaís Villa: "Quanto às “injeções na cabeça”, refere-se à aplicação de toxina botulínica (botox), tratamento de primeira linha para pessoas com enxaqueca crônica, prevenindo crises de enxaqueca e também todos os sintomas associados à doença".

CARAS: A Virginia comentou que está sendo acompanhada por psicólogo também, por que há esse profissional no processo?

Thaís Villa: "A consulta com psicólogo especialista no tratamento da enxaqueca vai auxiliar o paciente, em especial, na desintoxicação com a retirada do excesso de remédios analgésicos, alimentos com cafeína (estimulantes), no entendimento sobre a doença e seus sintomas, além da orientação e estímulo aos cuidados não medicamentosos - como meditação e técnicas de respiração que colaboram em sintomas como ansiedade e dores de cabeça. Por tudo isso, a Psicologia é essencial em todo o processo".

CARAS: Por que ela não pode passar perfumes durante o tratamento e tomar cafeína? Quais são as outras proibições?

Thaís Villa: "Quanto aos perfumes, podem ser usados, somente foi orientado que Virginia evite-os nesse início de tratamento porque cheiros fortes podem desencadear crises. Mas o importante mesmo é a retirada de estimulantes e analgésicos que mantêm a doença crônica".

CARAS: Quanto tempo dura o tratamento?

Thaís Villa:"O tratamento para a enxaqueca crônica tem duração mínima de dois anos e, depois disso, deve ser realizado o acompanhamento para manutenção, já que a enxaqueca é uma doença como diabetes ou pressão alta, que requer cuidados contínuos".

CARAS: Enxaqueca tem cura?

Thaís Villa: "Importante ressaltar: enxaqueca não tem cura! A forma de tratá-la é o acompanhamento especializado durante toda a vida do paciente, para que ele possa viver sem dores, de forma plena!".

CARAS: Quais são os cuidados que ela terá que manter para sempre?

Thaís Villa: "Os cuidados que a Virgínia terá que manter para sempre são: o acompanhamento especializado para tratamento de manutenção com as medidas não medicamentosas, cuidados com a alimentação e alimentos estimulantes, e aplicação de botox em intervalos maiores para manter o controle da doença".