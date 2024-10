Virginia Fonseca revela que decidiu ‘se mimar’ com nova aquisição e impressiona ao exibir mini bolsa de luxo em suas redes sociais

Nesta quarta-feira, 24, Virginia Fonseca impressionou seus seguidores ao revelar um ‘mimo’ que comprou durante sua viagem para São Paulo. Enquanto realizava alguns tratamentos para enxaqueca na capital paulista, a influenciadora digital aproveitou para fazer algumas comprinhas e revelou sua nova aquisição: uma mini bolsa de luxo.

Nos stories de seu perfil do Instagram, Virginia contou que comprou a bolsa há algum tempo, mas que o item de luxo demorou para chegar e ela já estava ficando ansiosa com a espera pela comprinha: “Me mimei, estava ansiosa para chegar e finalmente chegou!", a apresentadora comemorou enquanto se preparava para abrir o pacote.

Em seguida, Virginia abriu a caixa e revelou sua mais nova bolsa Kelly, da grife Hermès, que pode ser comprada por cerca de R$ 220 mil. Desta vez, a influenciadora digital apostou em um modelo pequeno e muito exclusivo, produzido em um material que se assemelha à palha e em um formato que remete a uma cesta de piquenique.

Virginia compra mini bolsa de luxo - Reprodução / Instagram

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Virginia adquire um item da marca de luxo. Recentemente, a empresária e apresentadora do SBT deu início a sua coleção de bolsas da grife e garantiu dois modelos diferentes: uma versão mini na cor branca, que foi adornada com uma corrente de joias, além do modelo clássico na cor preta.

“Preparados? Ui! Olha esse mimo de Patrícia! Gente, olha o tamanho disso aqui. É minha primeira mini Kelly e minha primeira bolsa desse tamanho. É muito pequena! Olha aqui gente, o tamanho! E a caixa que veio vazia é porque agora tá super em alta joia em bolsa, entendeu? Isso aqui é uma joia que aí vem na bolsa”, Virginia comemorou sua aquisição e brincou com os seguidores.

Virginia está fazendo tratamento em São Paulo:

Na noite da última terça-feira, 22, Virginia Fonseca e Zé Felipe comemoraram o aniversário de dois anos da filha, Maria Flor, em uma festa em Goiânia. Pouquíssimas horas após celebrar no evento, a influenciadora digital contou que precisou fazer as malas correndo e viajar para retomar seu tratamento contra enxaqueca, que é feito em São Paulo.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Virgínia contou que assim que terminou a festinha, ela já estava em casa às pressas para terminar de montar sua mala. Em meio a correria, a influenciadora digital conseguiu dormir por apenas três horas, até pegar seu jatinho e partir direto para o consultório de sua médica. Na sequência, ela revelou alguns dos procedimentos.

