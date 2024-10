Virginia Fonseca celebra conquista inédita em apoio ao Teleton: ‘Deu certo’

Depois de fazer promessa envolvendo o Teleton, Virginia Fonseca comemora conquista inédita para ajudar a arrecadar fundos na maratona do SBT

Nesta quinta-feira, 24, Virginia Fonseca usou as redes sociais para celebrar uma conquista inédita em apoio ao Teleton, a maratona de arrecadação de fundos para ajudar a Associação de Assistência à Criança Deficiente do SBT. A apresentadora revelou que conseguiu um meio para agilizar as doações, após um ano pedindo para a emissora.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Virginia apareceu diretamente do salão enquanto fazia uma hidratação para comemorar a conquista. Em um vídeo, a apresentadora do ‘Sabadou’ explicou que conseguiu um QR Code exclusivo para facilitar ainda mais o processo de doação e pediu o apoio dos seguidores para arrecadar fundos.

“Depois de um ano pedindo, deu certo! Por favor, doe 1 realzinho!!! Não passa esse story sem ajudar, a causa é linda e Deus vai te dar em dobro. Confia!”, disse a influenciadora, que completou: “Vamos chegar lá mostrando que somos fod***!!! Eu sei que vocês são, vamos ajudar, por favor”, a esposa de Zé Felipe finalizou pedindo ajuda com doações.

Virginia Fonseca celebra conquista em apoio ao Teleton - Reprodução/Instagram

Por fim, Virginia revelou que conseguiu mobilizar tantos seguidores para fazer doações que o site caiu. No entanto, ela já estava em contato com a equipe para recuperar o acesso: “Nunca é de leve! O site para doar caiu, ô meu Deus do céu. Vocês nunca são de leve, bixo”, disse ela, que brincou: “Vai dar certo, porque errado já tá dando”.

Vale lembrar que durante a gestação de seu terceiro filho, Virginia Fonseca fez uma promessa importante envolvendo seu compromisso com o Teleton. Em suas redes sociais, a mãe de Maria Flor e Maria Alice prometeu visitar a associação após o nascimento de José Leonardo: "Depois do puerpério vou combinar de ir lá na AACD e mostrar para vocês”, disse.

“São milhares de pessoas e famílias que são atendidas diariamente. Mas enfim, já estou pedindo o apoio de todos vocês. A gente consegue e que Deus abençoe sempre", Virginia fez sua promessa e afirmou que estava buscando um meio de tornar as doações ainda mais fáceis, e agora celebrou a conquista inédita com seus seguidores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Teleton AACD (@teletonoficial)

Quando acontece o Teleton de 2024?

Prevista para acontecer entre os dias 8 e 9 de novembro, o Teleton deve contar com a presença de muitas homenagens póstumas para Silvio Santos. Além de Virginia Fonseca, Xuxa Meneghel deve marcar presença na maratona de arrecadação de fundos e contará com uma missão especial em tributo ao dono do SBT, segundo o colunista Flávio Ricco, do Leo Dias.

