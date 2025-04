Roberto Justus impressiona ao postar foto com Rafaella: 'Meu amorzinho cresceu'

Roberto Justus chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto inédita com a filha, Rafaella Justus

Roberto Justus impressionou os seguidores das redes sociais na tarde deste domingo, 6, ao compartilhar um clique inédito ao lado de sua filha, Rafaella Justus, de 15 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Ticiane Pinheiro.

Na foto postada na web, o empresário e a filha aparecem abraçados e usando looks estilosos. Justus está usando uma camisa e uma calça social, enquanto Rafaella está usando um vestido preto e acessórios dourados.

"O tempo passa rápido demais! Meu amorzinho, Rafa Pinheiro Justus cresceu!", escreveu o famoso na legenda da publicação. O post recebeu vários elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Foi muito rápido", concordou outra. "Está muito parecida com a mãe. Lindíssima", falou uma fã.

Além de Rafaella, Roberto Justus também é pai de Ricardo e Fabiana Justus, frutos de seu casamento com Sacha Chryzman, de Luiza Justus, com Gisela Prochaska, e de Vicky, com sua atual esposa, Ana Paula Siebert.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roberto Justus (@robertoljustus)

Ticiane Pinheiro fala sobre fase de Rafa Justus

Ticiane Pinheiro vive duas fases completamente diferentes na maternidade. A apresentadora é mãe de Rafaella Justus, de 15 anos, fruto do seu relacionamento com Roberto Justus, e de Manuella, de cinco anos, do atual casamento com Cesar Tralli.

"É super legal curtir cada fase com cada uma. Às vezes, queria até que a Rafa tivesse mais idade para a gente poder ir juntas a alguns eventos como baile de Carnaval. Adoro curtir cada momento com a Rafa. Já com a Manu, faço coisas que não consigo mais fazer com a Rafa. Sempre brinco: 'Graças a Deus que eu tenho Manu'", disse ela em entrevista para a Quem. Em seguida, a famosa abriu o jogo sobre a atual fase da primogênita, que está cada vez mais próxima das amigas. "A Rafa, com 15 anos, só quer saber das amigas (...)", comentou. Veja o relato completo!

