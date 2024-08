Silvio Santos segue internado com 'blindagem total' de hospital, diz jornal

Se recuperando de um quadro de H1N1, o apresentador Silvio Santos retornou ao Hospital Albert Einstein na quinta-feira, 1º

O apresentador Silvio Santos segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde deu entrada na última quinta-feira, 1º. De acordo com informações do jornal 'O Globo', o quadro de saúde do dono do SBT inspira cuidados da equipe médica.

Além disso, na sexta-feira, 2, a situação teria sido assumida pela direção do hospital, em esquema de 'blindagem total'. No dia em que Silvio Santos deu entrada na unidade hospitalar, a emissora informou que o veterano, que se recupera de um quadro de H1N1, teria retornado apenas para realizar exames de imagem.

No entanto, uma nova condição de saúde estaria o impedindo de receber alta. "Não há novidades por enquanto", afirmou a assessoria do SBT ao 'O Globo'. Recentemente, Íris Abravanel, esposa do comunicador, comentou sobre a primeira internação do marido.

"Ele está ótimo. Ele está em casa. Não era para passar dia nenhum [no hospital]. Ele só teve uma febre e foi levado. A gente não sabia o que era, e depois dos exames soube que era influenza. Graças a Deus [ele está bem]", contou a autora de novelas ao Splash, do UOL.

O afastamento de Silvio Santos da TV

Em julho deste ano, Carlos Alberto de Nóbrega marcou presença no podcast 'Flow News' e revelou novos detalhes sobre o afastamento de Silvio Santos do SBT. Além de esclarecer os motivos por trás da ausência do apresentador na televisão, ele revelou como o dono da emissora está vivendo longe das câmeras.

Segundo Carlos Alberto, Silvio Santos “não quer ver ninguém” e “não quer saber de nada”, exceto por relembrar seu legado. Durante a entrevista, o comandante do ‘A Praça é Nossa’ revelou que o apresentador passa o tempo em casa revendo seus programas antigos e evita contato com alguns de seus antigos amigos.

"Ele não quer ver ninguém. Quer ficar na dele. O Stoliar que me contou. Ele fica sentado no sofá assistindo os programas dele. E não quer saber de mais nada", Carlos Alberto contou que recebeu informações de um dos sobrinhos do apresentador, Guilherme Stoliar, que chegou a ocupar a vice-presidência do SBT; confira mais detalhes!