Carlos Alberto de Nóbrega revela o que está por trás do afastamento de Silvio Santos

Carlos Alberto de Nóbrega revela novos detalhes sobre o afastamento de Silvio Santos e compartilha como o apresentador está vivendo longe das câmeras

Na última quinta-feira, 18, Carlos Alberto de Nóbrega marcou presença no podcast ‘Flow News’ e revelou novos detalhes sobre o afastamento de Silvio Santos do SBT. Além de esclarecer os motivos por trás da ausência do apresentador na televisão, ele revelou como o dono da emissora está vivendo longe das câmeras.

Segundo Carlos Alberto, Silvio Santos “não quer ver ninguém” e “não quer saber de nada”, exceto por relembrar seu legado. Durante a entrevista, o comandante do ‘A Praça é Nossa’ revelou que o apresentador passa o tempo em casa revendo seus programas antigos e evita contato com alguns de seus antigos amigos.

“Ele não quer ver ninguém. Quer ficar na dele. O Stoliar que me contou. Ele fica sentado no sofá assistindo os programas dele. E não quer saber de mais nada”, Carlos Alberto contou que recebeu informações de um dos sobrinhos do apresentador, Guilherme Stoliar, que chegou a ocupar a vice-presidência do SBT.

Apesar de sentir saudades, Carlos Alberto afirmou que não guarda ressentimentos e respeita a decisão dele: "O Silvio só fala quando ele quer falar, e eu respeito isso. Tem uma saudade louca dele. Quando nos conhecemos eu tinha 18 anos e ele 24. Começamos juntos, vi o Silvio crescer, se tornar um monstro da comunicação”, disse.

“Queria ver o Silvio velho como eu estou. Mas quero guardar dele a imagem daquele cara dinâmico, daquele robô”, Nóbrega contou que faz questão de preservar as memórias que guarda de Silvio. Por fim, ele ainda revelou que tentou visitar o apresentador e também fez diversas ligações, mas não conseguiu ser atendido.

"Eu tentei ir lá duas vezes, mas eu sei que ele não quer, eu sei que ele quer ficar sozinho, então eu respeito isso. Já liguei duas vezes, não consegui falar”, Carlos Alberto esclareceu que o afastamento partiu do próprio apresentador, que quer viver recluso desde que deixou os holofotes e se afastou de sua emissora em 2022.

Silvio Santos está internado:

O apresentador Silvio Santos está internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo. Ele foi diagnosticado com H1N1. Procurada pela CARAS Brasil, a assessoria do SBT chegou a negar a informação. Porém, nesta quinta-feira, 18, a internação do comunicador foi confirmada pela a jornalista Michele Barros durante a edição do Chega Mais.

"O SBT confirma que o nosso amado Silvio Santos está com influenza A. Ele está sendo medicado e está no hospital. A família agradece o carinho que todos estão tendo. E a gente fica aqui na torcida. Silvio Santos está internado, mas está bem", disse. Segundo a Folha de São Paulo, ele teve uma melhora no seu quadro de saúde e deve receber alta em breve.