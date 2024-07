Silvio Santos recebe alta médica após internação por H1N1

O apresentador Silvio Santos recebeu alta médica neste sábado, 20. O comunicador estava hospitalizado para o tratamento de sintomas do H1N1

O apresentador Silvio Santos recebeu alta médica neste sábado, 20. O comunicador foi hospitalizado na terça-feira, 16, para o tratamento de sintomas do H1N1, também conhecido como Influenza A.

Segundo informações da assessoria de imprensa do SBT e veiculadas no G1, Silvio Santos teve alta e já está em casa. Em uma mensagem publicada nas redes sociais, a chefe da área, Maisa Alves, celebrou a novidade. "Vida longa ao Rei da televisão . Sim, ele está de alta", escreveu.

A confirmação da internação de Silvio Santos

Os primeiros rumores sobre a internação de Silvio Santos surgiram no Jornal Folha de S. Paulo na última quarta-feira, 17. Contudo, a assessoria do SBT chegou a negar a informação para a imprensa. Já na quinta-feira, 18, a emissora de TV mudou a sua versão e confirmou que o comunicador está sob cuidados médicos.

Durante o programa Chega Mais, a jornalista Michele Barros contou sobre o estado de saúde de Silvio Santos. "O SBT confirma que o nosso amado Silvio Santos está com influenza A. Ele está sendo medicado e está no hospital. A família agradece o carinho que todos estão tendo. E a gente fica aqui na torcida. Silvio Santos está internado, mas está bem", disse ela.

No mesmo dia, a assessoria do SBT emitiu um comunicado: "O SBT informa que Silvio Santos está com H1N1. Ele está sendo medicado no Hospital e está bem. Agradecemos o carinho de todos".

O que é H1N1?

H1N1, ou Influenza A, é uma doença viral. De acordo com o Ministério da Saúde, a doença é uma infecção respiratória que é causada por um vírus da mesma família da gripe. O contato com o vírus acontece por meio de acesso a objetos contaminados ou com pessoas que estejam doentes por meio de partículas de saliva ou secreções respiratórias.