Íris Abravanel revela susto que causou internação de Silvio Santos: ‘Não era’

Esposa de Silvio Santos, Íris Abravanel conta sobre o susto que levou seu marido ao hospital e revela como está a recuperação do apresentador

Na última terça-feira, 22, Íris Abravanel, esposa de Silvio Santos, participou da coletiva de imprensa da novela ‘A Caverna Encantada’, do SBT, e aproveitou para revelar detalhes sobre o susto que levou o apresentador ao hospital. Além disso, ela atualizou o público da recuperação do marido, que ficou quatro dias internado após contrair H1N1.

Apesar de estar na entrevista para divulgar seu novo projeto, Íris também respondeu perguntas sobre o estado de Silvio. A autora de novelas informou que ele já está se recuperando em casa e que está ótimo. Aliás, ela revelou que o apresentador foi levado ao hospital devido a uma febre, mas que seu quadro 'não era' tão grave.

"Ele está ótimo. Ele está em casa. Não era para passar dia nenhum [no hospital]. Ele só teve uma febre e foi levado. A gente não sabia o que era, e depois dos exames soube que era influenza. Graças a Deus [ele está bem]”, Íris contou ao Splash, do UOl, e ainda refletiu sobre o envelhecimento do marido, que se afastou das telinhas e está focado na família.

“A minha expectativa é que nós vamos ter uma longa vida juntos ainda. Vamos poder viver e comemorar muita coisa. Eu não penso nisso [na vida sem Silvio Santos]. Eu espero que as pessoas não pensem, porque ele está cheio de vida ainda”, Íris garantiu que o apresentador tem muitos anos de vida pela frente e contou que não pensa na vida sem Silvio.

Por fim, a autora de novelas agradeceu a preocupação do público, antes de retomar o foco da conversa ao seu novo projeto na emissora: "Obrigada a todos que torceram, se preocuparam com a gente. Muito obrigada. Eu estou muito grata a vocês. Obrigada pelo carinho que vocês têm pelo meu marido, que ele merece”, disse.

Vale mencionar também que Íris chegou à coletiva acompanhada de duas de suas netas. Ela esbanjou sorrisos ao posar abraçada com Jane, filha de Patrícia Abravanel, e Manuela, filha de Daniela Beyruti. A autora, que teve quatro filhas e nove netos, recebeu o carinho das meninas durante o encontro na emissora.

Como Silvio Santos está vivendo longe das câmeras?

Na última quinta-feira, 18, Carlos Alberto de Nóbrega marcou presença no podcast ‘Flow News’ e revelou novos detalhes sobre o afastamento de Silvio Santos do SBT. Além de esclarecer os motivos por trás da ausência do apresentador na televisão, ele revelou como o dono da emissora está vivendo longe das câmeras. Segundo Carlos Alberto, Silvio Santos “não quer ver ninguém” e “não quer saber de nada”.