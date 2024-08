Boni revela apelido inusitado de Silvio Santos: 'Isso ele não conta'

Ex-diretor da TV Globo, Boni contou que Silvio Santos ganhou um apelido bastante inusitado no início de sua carreira como apresentador

José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, abriu o coração e falou sobre sua ótima relação com Silvio Santos. Em entrevista ao 'Flow Podcast', o ex-diretor da TV Globo ainda revelou que o dono do SBT ganhou um apelido inusitado no início da carreira como apresentador.

De acordo com Boni, devido a beleza e habilidade de comunicação, Silvio passou a ser chamado de 'o perú que fala'. "O Silvio era bem falante, com uma voz linda e ele era bonito, o auditória batia palma para o comercial e ele ficava vermelho…", iniciou ele.

"Então o apelido do Silvio Santos naquela época era 'o perú que fala'. Isso ele não conta para ninguém, mas eu sei que era", completou o pai do diretor Boninho. Em seguida, o veterano disparou elogios ao comunicador, que está afastado das telinhas desde 2022, e o descreveu como uma ‘pessoa brilhante’.

"O Silvio fez uma brilhante carreira, que de locutor passou a ser empresário, teve uma rede de televisão pela habilidade política e pelo peso da popularidade dele. Um dos melhores apresentadores do mundo, ele domina a arte de conduzir o programa de uma maneira perfeita", declarou Boni.

O papel fundamental de Silvio Santos no Fofocalizando

O colunista Leo Dias surpreendeu os telespectadores do programa Fofocalizando, do SBT, ao falar sobre os bastidores da atração. Em uma quebra de protocolo ao vivo nesta quinta-feira, 1º, ele fez questão de destacar a importância do apresentador Silvio Santos para o programa.

Em sua declaração, ele contou que o comunicador veterano sempre apoiou a atração de fofocas de celebridades na grade de programação do SBT. "Eu só queria, rapidamente, interromper aqui pra agradecer a uma pessoa. Sem ele, nós não estaríamos aqui. Esse programa foi criado pelo Silvio Santos. E é graças a ele que em 2024 o programa continuou no ar. Depois da edição especial de aniversário aqui, que nós fizemos pro Silvio, ele decidiu que o programa continuaria, ele deu mais uma chance pra gente", disse ele.