Repórter da Record sofre tentativa de assalto e vai atrás do criminoso: 'Desesperador'

A repórter Marina Caixeta sofreu uma tentativa de assalto enquanto se preparava para entrar ao vivo na Record neste sábado, 21. A profissional estava no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, e segurava o celular na mão, quando o rapaz de bicicleta tentou puxar o aparelho.

A jornalista foi até o local para falar sobre a movimentação de passageiros que iriam viajar de ônibus e dos furtos que estão ocorrendo no local. “É importante a gente lembrar que o pessoal tem que ter bastante cuidado aqui na região da Rodoviária do Tietê, porque está acontecendo um número muito grande de furtos”, iniciou ela.

“E eu fui uma vítima de uma tentativa de furto agora há pouco, uma situação extremamente complicada. A gente fica nervoso na hora e temos imagens de como foi que isso aconteceu”. Em seguida, a emissora exibiu imagens do momento em que um homem de bicicleta passa e tenta pegar o aparelho. “Não, meu celular! Meu celular!”, gritou a repórter, que apareceu correndo atrás do homem.

"Desesperador. Eu estava ali com o celular desbloqueado, checando algumas informações. A preocupação era o celular estar desbloqueado, com aplicativos de banco, etc. Mas, com muita sorte, encontramos esse celular depois. Ele foi abandonado. Mas não dá para negar que eu fui vítima de um crime. Mas conseguimos. Graças a Deus", desabafou.

Veja o momento:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Qual Foi a Audiência? (@qualfoiaaudiencia)

