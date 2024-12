A Fazenda 16: Sacha Bali é o grande vencedor da temporada

O ator Sacha Bali é o novo milionário do Brasil! Ele conquistou o primeiro lugar na grande final de A Fazenda 16, da Record

O reality show A Fazenda 16, da Record, chegou ao fim na noite desta quinta-feira, 19, e teve o ator Sacha Bali com o grande vencedor. Ele se deu bem na votação popular ao conquistar 50,93% dos votos e ficou em primeiro lugar.

O artista embolsou o prêmio de R$ 2 milhões pelo primeiro lugar na final. "Muito obrigado, Brasil!", gritou ele ao receber a notícia da vitória.

O segundo lugar ficou com Sidney Sampaio, que teve 23,98% dos votos e levou para casa um carro 0 KM avaliado em R$ 230 mil. O terceiro lugar foi de Yuri Bonotto, que recebeu 18,46% dos votos e o valor de R$ 50 mil. Além disso, o quarto lugar foi de Gui Vieira, que teve apenas 6,63% dos votos.

Após o anúncio do vencedor, a apresentadora Adriane Galisteu trocou o chapéu e anunciou que terá a 17ª temporada de A Fazenda em 2025.

O look de Adriane Galisteu

A apresentadora Adriane Galisteu caprichou na escolha do look para a grande final de A Fazenda 16, da Record. Ela surgiu no estúdio do reality show rural com um modelito composto por peças de dois estilistas brasileiros: Alexandre Herchcovitch (look) e Walerio Araujo (chapéu personalizado).

Além disso, a estrela celebrou a conquista de mais uma temporada de sucesso da atração. Ela brilhou ao longo da temporada com seu magnetismo, sua entrega e profissionalismo para comandar o confinamento dos peões.

"Estou muito feliz e realizada por mais uma edição desse reality. Tarefa concluída com sucesso!!! Foi uma edição intensa e prazerosa. Só tenho a agradecer a cada um que está comigo – todos da minha equipe – e que fez mais um ano ser um sucesso", disse ela.

