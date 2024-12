Resposta afiada de idosa a repórter da Globo repercute na web: 'Mal-educada'

A repórter do Bom Dia Rio, da Globo, Adriana Rezende, se viu diante de uma situação desconfortável durante uma transmissão ao vivo nesta quarta, 18

A repórter do Bom Dia Rio, Adriana Rezende, se viu diante de uma situação desconfortável durante uma transmissão ao vivo nesta quarta-feira, 18, no telejornal matinal da Globo. Enquanto cobria a aparição de um leão-marinho na praia de Ipanema, a jornalista tentou entrevistar uma senhora que estava no local, mas a idosa deixou claro que não fala com a emissora.

Durante a transmissão ao vivo, a repórter mostrou o leão-marinho que apareceu de forma inesperada na praia e despertou a curiosidade dos presentes. Para ouvir a opinião de quem presenciou o momento, ela se aproximou de uma senhora que permaneceu próxima à equipe durante toda a cobertura.

Com os braços cruzados, a mulher respondeu de forma ríspida à jornalista. "É uma cena curiosa, né? Bom dia para a senhora!", disse Adriana ao se aproximar. "Bom dia, mas eu não costumo dar entrevista para a GloboNews nem para a Globo, não", retrucou a mulher. Em seguida, a repórter pediu desculpas e se afastou. "Ah, me desculpa ter abordado a senhora, um ótimo dia!", soltou ela.

A cena repercurtiu nas redes sociais, e os internautas criticaram a atitude da idosa. "E por que ficou parada perto da câmera com a repórter claramente iniciando a entrevista com ela ? Só pra ser mal educada?", disse uma. "Ela costuma dar entrevista pra quem então? Quem vê assim é famosa", opinou outra. "Repórter fina, educada, muito equilibrada. Terapia tá em dias", opinou uma terceira pessoa.

Veja como foi:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)

