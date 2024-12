Rodrigo Bocardi é substituído às pressas na Globo. Saiba o que aconteceu

Cadê o Rodrigo Bocardi? Apresentador de telejornal da manhã na Globo não aparece em atração e o motivo do sumiço vem à tona

O apresentador Rodrigo Bocardi foi substituído na manhã desta terça-feira, 10, durante os telejornais da Globo.

De acordo com o site Notícias da TV, ele comandou o Bom Dia São Paulo normalmente. Porém, ele não apareceu no Bom Dia Brasil. Com isso, ele foi substituído por Sabina Simonato.

De acordo com a publicação, Bocardi precisou sair do trabalho porque estava com um desconforto na garganta. Como podia ser um sintoma de gripe, ele achou melhor não expor os colegas de trabalho ao vírus e não ficou para o segundo telejornal da manhã.

Foto de Rodrigo Bocardi com os filhos

O apresentador Rodrigo Bocardi, que comanda o telejornal Bom Dia SP, da TV Globo, encantou os seguidores das redes sociais ao postar um clique raro ao lado de seus dois filhos, Gabriel, de 13 anos, e Gustavo, de 10.

Aproveitando os dias de folga em Nova York, nos Estados Unidos, o jornalista compartilhou no feed do Instagram uma foto em que aparece ao lado dos meninos, fruto de seu casamento com Claudia Bocardi, enquanto eles passeavam juntos. Os três, aliás, estavam usando uma blusa de frio com o capuz na cabeça.

Ao dividir o momento em família, Bocardi falou sobre os herdeiros terem nascido na cidade. "Com os meus New Yorkers! Há 13 anos e 2 meses Gabriel Bocardi nascia aqui! Há 10 anos e 4 meses Guga Bocardi também nascia aqui! História!!", escreveu ele na legenda da publicação.

Os internautas elogiaram o clique. "Que lindo seus filhos", disse uma seguidora. "Que família linda", comentou outra. "Lindos como o pai", afirmou uma fã. "Dois mini Bocardi", escreveu mais uma, se referindo a semelhança entre eles.

