Repórter da Globo surpreende ao anunciar gravidez ao vivo: 'Melhor notícia de todas'

A repórter Helen Anacleto compartilhou com o público uma novidade especial na edição desta sexta-feira, 20, do jornal Boa Noite Paraná, exibido pela RPC, afiliada da Globo no Estado. Durante um link ao vivo sobre as festividades de Natal em Curitiba, ela revelou que está grávida!.

"Eu quero me despedir dizendo que nem sempre a gente consegue dar boas notícias, mas eu tenho uma boa notícia para dar. O meu coração também está muito em festa", iniciou ela. "2025 vai ser o meu encontro com o meu primeiro filho", completou a jornalista, emocionada.

"Então, eu quero compartilhar isso com vocês, porque a gente traz tanta notícia ruim, é sempre bom também trazer uma notícia boa, para mim a melhor notícia de todas. Beijo, [Wilson] Soler, bom Natal pra você e pra todos os paranaenses", encerrou.

Em seguida, o apresentador do telejornal desejou felicidades para a jornalista e brincou ao dizer que a equipe estava preocupada com o fato de ela correr pelas escadas durante o link.

O momento foi compartilhado nas redes sociais da afiliada. E os internautas deixaram comentários como: "Parabéns, Helen. Que noticia boa! Que venha com muita saúde. Sucesso para vocês", "Parabéns que venha 2025 com muita saúde e este bebê seja abençoado" e "muitas felicidades aos papais'.

Veja como foi o momento:

Âncora da Globo emociona ao deixar jornal ao vivo após receber ligação especial

Recentemente, o jornalista Breno Cabral, âncora do 'Bom Dia, Amazonas', da Rede Amazônica, afiliada da TV Globo, emocionou os telespectadores locais na quarta-feira, 18, ao revelar que sua filha, Maria Eduarda, estava prestes a nascer. Assim como o público, o comunicador também recebeu a notícia ao vivo durante o noticiário.

Ele contou que deixaria o comando do telejornal para poder acompanhar a chegada da herdeira. "Desculpa agora a voz embargada, desde já, é porque eu acabei de receber uma ligação agora e vou sair do jornal. Acho que Maria Eduarda vem chegando aí e que emoção! Meu Deus do céu!", declarou ele.

Horas depois, ele apresentou sua filha, Maria Eduarda, para os fãs. Veja o rosto da pequena!

