Filho de Renato Aragão faz rara aparição na TV e revela intimidade do pai

O humorista Renato Aragão é um homem discreto com sua vida pessoal. Embora a filha caçula, Livian Aragão, tenha se tornado artista, os outros filhos dele quase não aparecem em público. Porém, um dos herdeiros do astro, o primogênito Paulo Aragão, fez uma rara aparição na TV.

Paulo apareceu ao dar um depoimento no programa especial da Globo em homenagem aos 90 anos de Renato Aragão. A atração foi exibida na noite desta quarta-feira, 15, após o BBB 25, e trouxe um depoimento surpreendente do filho dele.

Em sua declaração, Paulo Aragão falou sobre como o pai é na intimidade da família e o diferenciou do personagem Didi. "Como você sabe, muitos humoristas - e o Renato Aragão não é diferente dos outros - são pessoas geralmente muito sérias, são muito introvertidas. E o meu pai, em casa, era o Antônio Renato, não era o Renato Aragão. E o Antônio Renato é aquele cara timidão, quieto. Quando estava muito íntimo o ambiente, ele mandava ver na brincadeira”, declarou.

Ele também relembrou quando o pai ficou famoso e passava muito tempo longe de casa. "Roubaram o meu pai. A gente não via o meu pai. Ele chegava, terminava de escrever, preparava um picolé de abacate ou lata de figo ou descascava laranja para a gente e chamava para assistir ao filme da noite", relembrou.

Além disso, o herdeiro relembrou histórias da vida do pai antes da fama. "Meu tio tinha o cinema de Sobral e o meu pai podia entrar sem ingresso. Quando tinha filme do Chaplin ou Oscarito, ele entrava na primeira sessão e assistia repetidas vezes até a última sessão”, relembrou.

Paulo ainda conto que Renato Aragão puxou o lado humorista de sua mãe, Dona Dinorá. "As pessoas contavam muitas historias da mãe dele. Ela era o Didi, só que não aguentava. Ia contar uma piada e começava a rir”, afirmou.

Paulo Aragão - Filho mais velho de Renato Aragão - Foto: Reprodução / Globo

Quem são os filhos de Renato Aragão? Conheça a família

O humorista Renato Aragão teve cinco filhos:

Paulo Aragão

Filho mais velho do humorista, ele nasceu em 1960, é diretor e produtor. Trabalhou longos anos com o pai em produções como A Turma do Didi, na Globo, e filmes para o cinema. Ela também fez uma pequena aparição no longa O Adorável Trapalhão.

Ricardo Aragão

Também fruto do primeiro casamento de Renato Aragão, Eke nasceu em 1962 e atuou nos bastidores nas empresas do pai. Ele foi diretor de cenas de vários filmes, como Os Trapalhões na Guerra dos Planetas, Os Heróis Trapalhões: Uma Aventura na Selva e Aventuras do Didi, este último exibido pela Globo entre 2010 e 2013.

Renato Aragão Júnior

O terceiro herdeiro levou o nome de Renato Aragão e nasceu em 1968. Ele só fez pouquíssimas aparições nas redes sociais e não costuma posar para fotos ou eventos públicos. O herdeiro do humorista seguiu a carreira musical, mas também trabalhou com o pai. Atualmente, ele é a cabeça e roteirista da Be Musical.

Juliana Aragão

Primeira das filhas mulheres do humorista, a jovem veio ao mundo em 1977. Ela não seguiu a carreira artística e atualmente é administradora de um buffet infantil. Ela também aparece pouco nas redes sociais e leva uma vida reservada

Lívian Aragão

Xodó do apresentador, Lívian é a única filha do relacionamento com Lilian Taranto. Aos 24 anos, a jovem hoje é apresentadora do Podcast Vibe Boa, mas já fez várias novelas e produções para a televisão. Ela é uma pequena estrela desde que ainda era muito criança.

