Giovanna Antonelli choca ao fazer fotão de biquíni no espelho

Usando biquíni estiloso, Giovanna Antonelli choca ao fazer foto no espelho esbanjando suas curvas esculturais; veja o físico atual da atriz

A atriz Giovanna Antonelli chamou muita atenção ao postar uma foto de biquíni em sua rede social. Neste domingo, 14, a famosa, que está fazendo grande sucesso na novela Beleza Fatal, da Max, compartilhou a selfie e não passou despercebida.

Aproveitando o dia de folga, a musa colocou um biquíni verde e registrou o momento. Usando a roupa de banho estilosa, a artista fez pose no espelho e revelou seu físico atual. Mãe de três, um garoto, Pietro Antonelli, fruto da relação com Murilo Benício, e duas meninas gêmeas, Sofia e Antônia, do casamento com Leonardo Nogueira, Giovanna Antonelli impressionou ao exibir sua barriga retíssima.

"Não suponha nada sobre mim. Me pergunte", escreveu a atriz o recado sobre as pessoas não criarem suposições sobre ela antes de questionarem diretamente para ela.

Prestes a completar 50 anos em 2026, Giovanna Antonelli contou em entrevista exclusiva para a CARAS Digital como está sendo a passagem do tempo e como lida com a criação de seus filhos adolescentes.

Giovanna Antonelli faz revelações sobre seus 3 filhos

Além de muita beleza, a atriz Giovanna Antonelli passa muita segurança e autenticidade para muitas mulheres. Por isso, a famosa, de 48 anos, foi escolhida pela Dimy para representar a marca e durante o evento da nova coleção, ele fez revelações exclusivas para a CARAS Digital.

Usando um look cheio de estilo, um conjuntinho amarelo e óculos escuros, a artista, que está fazendo a nova novela da Max, Beleza Fatal, e o filme Rio de Sangue, da Disney, falou sobre estar chegando aos 50 anos e estar vendo os filhos, Pietro Antonelli, fruto da relação com Murilo Benício, e as gêmeas, Sofia e Antônia, do casamento com Leonardo Nogueira, crescendo. Cofira a entrevista a seguir!

