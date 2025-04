Fora do BBB 25, Vinícius admite interesse em sister e explica por que não investiu na relação

Após ser eliminado do BBB 25, da Globo, Vinícius foi questionado sobre seu interesse em uma sister e revelou o motivo de não ter investido na relação

O brother Vinicius foi eliminado do BBB 25, da Globo, com 52,69% dos votos do público no 16º Paredão do reality. Durante o programa Bate-papo BBB com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, ele foi questionado sobre a mudança na relação comRenata e falou sobre um possível crush na bailarina.

O baiano começou dizendo que, logo no início, já estava claro para ele e Aline que a policial militar formaria um casal dentro da casa. "A passionalidade em um jogo como esse, interfere muito. A relação poderia ter dado muito certo, mas também poderia dar muito errado", falou Vinícius sobre o shipp "Vinata".

Em seguida, Gil do Vigor quis saber: "Mas a verdade é que você ficou a fim dela, diga logo". "Fiquei", confessou o baiano. "Fiquei porque a gente percebe no olhar também, quando você está tendo essa entrega. Só que aí eu falava: 'Meu Deus do céu. Daqui a pouco vai dar errado, o homem só se lasca", completou o promotor de eventos ao explicar o motivo de não ter investido na relação.

"Posso te contar uma coisa? A internet pode até me odiar, viu? Mas, enfim, se vocês ficassem, não tinha para ninguém não", opinou Gil do Vigor na sequência.

Reação da mãe após assumir bissexualidade

Ainda durante o papo, Vinicius assistiu ao momento em que falou sobre sua sexualidade na casa. Gil do Vigor, então, contou como a mãe dele reagiu e fez Vinicius cair no choro. "Eu posso garantir que sua família está muito orgulhosa de você. E não sou eu que estou falando isso, sua própria mãe falou".O apresentador ainda falou sobre a experiência parecida que viveu dentro do programa: "Eu acho que o Big Brother trouxe isso para você também: a oportunidade de, agora, viver e ser Vini 100%, sem estar preocupado com nada".

