Foto de Renato Aragão com os cinco filhos foi exibida na Globo

Você viu? Foto de Renato Aragão com os cinco filhos apareceu no telão do Domingão com Huck durante homenagem para ele

O humorista Renato Aragão foi o homenageado no quadro Linha do Tempo, do Domingão com Huck, na Globo, e viveu momentos emocionantes no palco. Porém, um detalhe chamou a atenção: a foto dele com os cinco filhos.

Discreto com sua vida pessoal, Aragão teve apenas uma filha que se tornou artista, que é a caçula, Livian Aragão. Os outros quatro filhos dele - Paulo, Ricardo, Renato Júnior e Juliana - são discretos e não aparecem na TV.

No entanto, uma foto dele com os cinco herdeiros foi exibida no telão no final da homenagem. Na imagem, ele apareceu sorridente ao lado dos filhos durante um encontro familiar.

Saiba mais sobre os filhos de Renato Aragão clicando aqui.

Renato Aragão e foto dos filhos no Domingão com Huck

Renato Aragão e foto dos filhos no Domingão com Huck

O amor de Renato Aragão

Esposa do humorista Renato Aragão, Lilian Aragão relembrou o preconceito que os dois sofreram no início do casamento. Isso aconteceu por causa da diferença de idade eles - hoje em dia, Renato está com 88 anos e Lilian está com 55 anos. Em entrevista na revista CARAS, ela contou que eles se preocupavam com a repercussão da união deles, mas que nunca faltou amor.

Inclusive, ela disse que os dois foram alvos de rumores de que ela estaria tentar dar um ‘golpe do baú’. “Era muito velado na época, não falavam na frente da gente, mas achavam que eu era uma mulher interesseira. Só que ninguém sabia que, quando nós casamos, o Renato deixou todo o patrimônio dele para a ex-mulher e para os filhos. Nós moramos cinco anos de aluguel, nós começamos do zero”, disse ela.

Então, ela completou: “Nós passamos por um pouco de preconceito na época. Todo mundo falava ‘são 30 anos de diferença, 30 cm de altura. O que essa mulher nova quer com um cara mais velho desse?’. Mas não dava para explicar para as pessoas o amor que a gente sentia”.

Por fim, Lilian refletiu que os dois não se importam com a diferença de idade. “Ninguém pode julgar o outro, você não tem o medidor do amor de ninguém. Só quem mede o amor é quem sente, as outras pessoas não têm esse direito”, desabafou. Leia a entrevista completa aqui.