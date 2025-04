Em seu aniversário, Paolla Oliveira faz bolo e responde dúvidas dos fãs

Completando 43 anos, Paolla Oliveira faz bolo para seu aniversário e aproveita momento para responder perguntas sobre sua vida; veja

O aniversário de Paolla Oliveira é nesta segunda-feira, 14, e por conta da data, ela compartilhou um vídeo especial em sua rede social. Celebrando a chegada de seus 43 anos, a famosa, que está no ar em Vale Tudo, apareceu fazendo uma receita de bolo e respondendo perguntas dos fãs.

Em sua mansão, a namorada de Diogo Nogueira apareceu deslumbrante para cozinhar o doce para a comemoração e foi esclarecendo algumas dúvidas sobre sua vida. A intérprete de Heleninha então contou que seria fisioterapeuta, sua profissão de formação se não fosse atriz, e que até fala sozinha, entre outras curiosidades sobre sua intimidade.

"Hoje é meu aniversário e já tá liberado me dar parabéns! Fiz até o bolo!", escreveu a loira na legenda ao postar o vídeo especial respondendo alguns questionamentos sobre sua personalidade e profissão.

Ainda nos últimos dias, Paolla Oliveira compartilhou cliques de como está sua vida longe do trabalho e encantou ao surgir com seu pai e amigos.

Veja o vídeo de aniversário de Paolla Oliveira:

Paolla Oliveira recusa publicidades por conta de sua personagem em Vale Tudo

A atriz Paolla Oliveira tomou uma decisão em sua vida pessoal por conta personagem Heleninha que está vivendo na novela das nove, Vale Tudo. Em um entrevista para O Globo, a global contou que está recusando algumas publicidades por causa de seu papel.

Interpretando a herdeira milionária que luta contra o alcoolismo, a famosa falou que durante um ano não fará mais propagandas de bebidas com álcool. A loira então esclareceu que o que fez no Carnaval já tinha sido combinado antes de viver Heleninha. Além de pausar esse tipo de trabalho, a namorada de Diogo Nogueira comentou que pretende fazer as publicidades de forma diferente. Saiba mais aqui!