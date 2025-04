Médico de Jair Bolsonaro revela quais complicações podem acontecer no pós-operatório

Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia de 12 horas na região abdominal e o médico dele abriu o jogo sobre quais podem ser as complicações no pós-operatório

O ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital em Brasília após passar por uma cirurgia de 12 horas na região abdominal. Ele foi operado para resolver uma suboclusão intestinal, que é quando acontece uma obstrução do intestino por causa de aderências de cirurgias anteriores. Ele está sem previsão de alta hospitalar e o médico dele contou quais podem ser as complicações neste período em observação.

De acordo com o site G1, o médico cardiologista Leandro Echenique contou que o pós-operatório é um período importante para a recuperação do ex-presidente para que ele não enfrente uma série de complicações por causa da cirurgia prolongada.

"Agora nos cuidados pós-operatórios, quando há um procedimento muito prolongado como esse, o organismo do paciente acaba tendo uma resposta inflamatória muito importante, fica muito inflamado. Isso pode levar a uma série de intercorrências. Aumenta o risco de algumas infecções, de precisar de medicamentos para controlar a pressão. Há um aumento do risco de trombose, problemas de coagulação do sangue. O pulmão, a gente acaba tendo um cuidado específico [...]", afirmou ele.

Então, o doutor explicou que este é o motivo para Bolsonaro estar na UTI. "Todas as medidas preventivas serão tomadas, por isso que ele se encontra na UTI neste momento. Vai ser um pós-operatório muito delicado e prolongado. Alguns perguntaram: 'ele vai ter alta nesta semana?' Não há previsão. Essas próximas 48 horas são cruciais. Ele está recebendo antibióticos, fisioterapia, para ele restabelecer aos poucos a parte de atividade da musculatura. A conduta de alta da UTI para o apartamento depende de uma série de [...] Agora é falar pouco, fazer a fisio, para receber alta da UTI no momento oportuno", informou.