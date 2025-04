Ex-BBB Adriana Sant’Anna reage ao ser questionada se é evangélica: ‘Te afastar’

Ex-BBB Adriana Sant’Anna surpreende com sua opinião sobre as religiões ao ser questionada se é evangélica e dá resposta forte sobre o que pensa

A ex-BBB e influencer Adriana Sant’Anna surpreendeu com sua opinião forte sobre religiões. Tudo começou quando um internauta perguntou se ela trocou a Igreja Católica pela Igreja Evangélica e ex-BBB reagiu com sinceridade.

Adriana disse que não é evangélica e ainda repudiou todas as religiões. Ela disse que é cristã, mas não segue nenhuma igreja ou doutrina, e ainda explicou o motivo. "Antes eu era católica e hoje eu sou de Jesus. Não sou evangélica. Essa religião não existe aqui, só existe no Brasil. Aqui no EUA ou você é cristã ou não é. Inclusive, desafio todos a encontrarem a religião evangélica na Bíblia", disse ela.

E completou: "Sigo o evangelho de Cristo, contudo isso não me faz ser evangélica. Isso me faz ser filha! Ser livre Nele e com Ele! Esse termo religião não faz parte de mim. Só pra constar, eu NÃO SUPORTO religião! Ela só serve pra te afastar e te fazer repudiar pessoas".

Por fim, Adriana disse: "É o Espirito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não o homem! Não perca tempo com esse dilema! Ame Jesus!! Ame só Ele! Passe tempo com Ele mais do que tudo nessa vida!".

Adriana Sant'Anna descobre doença

Em suas redes sociais, Adriana Sant'Anna é adepta de uma dieta bem regrada sem glúten e sem lactose, já que tem intolerância. Porém, ao dar uma escapadinha, Adriana teve uma reação alérgica e descobriu outra doença ao procurar um médico. Ela descobriu que tem resistência à histamina.

"Como se não bastassem as intolerâncias que tenho, de repente foi descoberto uma resistência à histamina em mim . É uma minoria da minoria que tem isso. Têm as questões de rico em um corpo de pobre. Por eu ter uma disciplina muito grande na minha alimentação, não fazia sentido quando, às vezes, eu comia um pedacinho de croissant, começar a pipocar o meu rosto. Eu não como porcaria, mas às vezes, ia a um hotel e comia um pedacinho de croissant", disse.

