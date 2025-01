Renato Aragão celebra seus 90 anos com missa no Cristo Redentor

Renato Aragão se emociona ao ser homenageado com missa no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, para celebrar seus 90 anos de vida

O humorista Renato Aragão, eternizado na memória popular como o personagem Didi, está prestes a completar 90 anos de idade. Ele completará a idade na segunda-feira, 13, e já iniciou as celebrações. Neste domingo, 12, ele foi homenageado durante uma missa na capela do Cristo Redentor, Rio de Janeiro, ao lado de sua família.

Emocionado, ele rezou durante a celebração religiosa e ainda carregou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, de quem é devoto. Ao seu lado, ele contou com a presença da esposa, Lilian Aragão, e da filha caçula, Livian Aragão.

Em entrevista ao Fantástico, da Globo, o comediante falou sobre a chegada dos 90 anos. “Eu não penso que estou fazendo 90 anos. Na minha cabeça, eu tenho muito menos. Me sinto como se estivesse com 30, 40 ou 50 anos”, disse ele.

O amor de Renato Aragão

Esposa do humorista Renato Aragão, Lilian Aragão relembrou o preconceito que os dois sofreram no início do casamento. Isso aconteceu por causa da diferença de idade eles - hoje em dia, Renato está com 88 anos e Lilian está com 55 anos. Em entrevista na revista CARAS, ela contou que eles se preocupavam com a repercussão da união deles, mas que nunca faltou amor.

Inclusive, ela disse que os dois foram alvos de rumores de que ela estaria tentar dar um ‘golpe do baú’. “Era muito velado na época, não falavam na frente da gente, mas achavam que eu era uma mulher interesseira. Só que ninguém sabia que, quando nós casamos, o Renato deixou todo o patrimônio dele para a ex-mulher e para os filhos. Nós moramos cinco anos de aluguel, nós começamos do zero”, disse ela.

Então, ela completou: “Nós passamos por um pouco de preconceito na época. Todo mundo falava ‘são 30 anos de diferença, 30 cm de altura. O que essa mulher nova quer com um cara mais velho desse?’. Mas não dava para explicar para as pessoas o amor que a gente sentia”.

Por fim, Lilian refletiu que os dois não se importam com a diferença de idade. “Ninguém pode julgar o outro, você não tem o medidor do amor de ninguém. Só quem mede o amor é quem sente, as outras pessoas não têm esse direito”, desabafou. Leia a entrevista completa aqui.

