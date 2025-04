É errado deixar os filhos? Psicóloga comenta caso de Ivete Sangalo: 'Não aceita'

Especialista analisa críticas a Ivete Sangalo após viagem romântica com marido Daniel Cady e alerta julgamento; confira

A cantora Ivete Sangalo passou alguns dias curtindo uma viagem romântica com o marido Daniel Cady. Juntos há 17 anos, o casal chegou a receber questionamentos e críticas sobre deixar os filhosMarcelo Sangalo, de 15 anos, e as gêmeas Marinae Helena, de 7, de fora da viagem.

Mas afinal, por que ainda há tanta cobrança sobre casais que viajam sem os filhos?

Em conversa com a CARAS Brasil, a psicóloga Leticia Oliveira analisou que esse questionamento do público é mais comum do que imaginamos: "Quando uma mãe vira mãe e quando um pai vira pai, principalmente quando um casal vira pais, existe uma expectativa de que eles anulem a própria vida. Isso acontece muito mais com uma mulher do que com um homem", disse ela.

A especialista ainda explica que as pessoas têm uma visão de que os pais estão 'rejeitando' os filhos quando decidem tirarem um tempo para eles:

"Quando um casal tira um tempo para si, quando um casal resolve fazer uma viagem, resolve sair para jantar, resolve ter um tempo para o casal, é como se fosse uma negação, fosse uma rejeição dos filhos, quando na realidade a base dessa família é o bom relacionamento do casal."

É saudável o casal tirar um tempo longe dos filhos?

Ela alerta que ignorar a vida a dois pode trazer consequências sérias para a saúde do relacionamento: "Se essa vida de casal não existe, só existe a vida família, trabalho, responsabilidades com os filhos, esse casal vai morrendo e aí abre esse espaço para traições, separações, relações não saudáveis, tudo que é muito julgado."

Leticia ainda criticou o julgamento que recai sobre quem decide se priorizar: "Ainda vivemos numa sociedade extremamente intolerante que não aceita, não aceita o olhar para si, o cuidar de si e viajar com o marido, viajar só com a esposa, no fundo, é um cuidar de si. É como se a gente tivesse o tempo todo que abdicar da gente para ser socialmente aceito."

Qual o impacto do casal viajar sem os filhos?

A psicóloga reforça que quando o casal está bem, isso se reflete diretamente no bem-estar dos filhos e no ambiente familiar:

"Quando um casal está bem, comunicação boa, carinho, cumplicidade e intimidade, tudo repercute no bem-estar de todos e vão aparecer durante a rotina tanto com os filhos quanto entre o casal", garante a especialista.

O bom relacionamento dos pais reflete diretamente no desenvolvimento dos filhos: "O modelo de casal que a gente carrega inconscientemente é o modelo do pai e da mãe. Se a gente tem como modelo um casal afetivo, que se gosta, que é parceiro, que é respeitador, é esse o modelo que os filhos vão levar para as vidas quando adultos."

Como encontrar o equilíbrio?

A psicóloga ainda reflete sobre como cuidar de todos os aspectos da vida, do social ao profissional, impacta positiva e negativamente nas relações familiares: "O limite é você entender que temos vários papéis e precisamos administrar esses papéis. [Somos] profissional, amigos, mãe, pai, esposa, marido. Então, que é um papel que as pessoas acabam matando quando os filhos nascem. Não cuidar desses outros papéis são um dos grandes responsáveis pelos casamentos se desgastarem tanto e acontecerem traições."

"Quando não se cultiva um dos nossos papéis, ele se deteriora. Cultivar o papel da mãe é importante, assim como cultivar o papel da esposa, do pai, do marido. Organizar isso de uma maneira estruturada, consciente, é muito importante, tanto para a autoestima quanto para a saúde do casal e para a manutenção da família", finaliza.

