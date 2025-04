Katy Perry beija o chão após viagem espacial da Blue Origin

Katy Perry foi ao espaço! Depois de ser lançada ao espaço pela Blue Origin com tripulação apenas de mulheres, a cantora voltou ao solo e teve atitude inesperada

A cantora Katy Perry viveu uma experiência bem diferente nesta segunda-feira, 14. Ela se juntou a uma tripulação apenas de mulheres para uma missão espacial da Blue Origin, que é a empresa de foguetes de Jeff Bezos. Ela teve a experiência de entrar em um foguete e ir até o espaço por alguns minutos.

A viagem dela durou 10 minutos e 30 segundos. Ao desembarcar da cápsula que a levou ao espaço, a cantora demonstrou muita gratidão por ter dado tudo certo. Primeiramente, ela levantou o braço em direção ao céu, beijou uma medalhinha no colar e também se agachou para beijar o chão em um gesto inesperado.

A espaçonave com Katy Perry ainda cntou com Lauren Sánchez, jornalista e noiva de Jeff Bezos, Aisha Bowe, engenheira espacial, Amanda Nguyen, pesquisadora bioastronáutica, Gayle King, jornalista, e Kerianne Flynn, produtora cinematográfica.

A experiência da cantora foi fazer um voo suborbital, no qual a nave foi até a Linha de Kárman, que marca o início do espaço, e retornou a Terra. A viagem espacial foi transmitida ao vivo e também contou com a presença de convidados no local do lançamento, incluindo a filha de Katty Perry, Daisy, Oprah Winfrey, Kris Jenner e Khloe Kardashian.

Katy Perry - Foto: Reprodução / YouTube

Assista aos vídeos com trechos da viagem de Katy Perry:

