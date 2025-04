Climão em Vale Tudo! Cauã Reymond e Bella Campos discutem no estacionamento, diz colunista

Uma suposta discussão entre os atores Cauã Reymond e Bella Campos está dando o que falar nos bastidores da novela Vale Tudo, da Globo. Entenda o que aconteceu

Um suposto atrito entre os atores Cauã Reymond e Bella Campos tomou conta do mundo das celebridades nesta segunda-feira, 14. De acordo com o colunista Valmir Moratelli, da Veja Gente, os dois teriam discutido no estacionamento dos estúdios da Globo após uma fofoca chegar aos ouvidos da atriz.

O colunista contou que Cauã e Bella foram vistos discutindo no estacionamento entre as gravações da novela Vale Tudo, da Globo. Uma fonte contou que a atriz foi tirar satisfação com o ator após ouvir que ele teria reclamado da atuação dela para a direção da novela. Porém, o ator negou que tenha criticado a atriz e os dois se acertaram. Tanto que eles foram vistos trocando um abraço antes de cada um ir para o seu lado.

Por enquanto, Bella e Cauã não se pronunciaram sobre os rumores.

Vale lembrar que eles fazem parte do mesmo núcleo na novela Vale Tudo. Ela interpreta Maria de Fátima, que faz de tudo para subir na vida. Enquanto isso, ele vive César, um modelo que se envolveu com Fátima e deu um golpe nela.

Confira o resumo da trama inicial da novela Vale Tudo:

"Raquel (Taís Araujo) foi criada por seu pai, Salvador (Antonio Pitanga), segundo as mais rígidas regras de ética e moral, e, tenta educar Maria de Fátima (Bella Campos) da mesma maneira. Mas a jovem não vê a hora de conquistar a vida glamourosa que tanto sonhou, custe o que custar. Um ensaio fotográfico realizado em Foz do Iguaçu pela Tomorrow, uma das maiores agências de conteúdo da América Latina, marca o primeiro avanço de Maria de Fátima rumo a sua mudança de status social. A sessão de fotos realizada no hotel onde Raquel trabalha como guia de turismo parece a chance ideal para Maria de Fátima cavar uma oportunidade como modelo. Aberta a todas as possibilidades para mudar de vida, ela não só consegue um “bico” no ensaio, como também conhece César (Cauã Reymond), um charmoso modelo quem tem um quê de mau-caratismo que lhe é familiar e vai se mostrar o parceiro ideal para sua ambição. Depois da morte repentina do avô, Fátima (Bella Campos), como prefere ser chamada, vende a casa em que moravam, sem a mãe saber, e se muda para o Rio de Janeiro com todo o dinheiro que embolsou. Mais próxima de conquistar a vida dos sonhos, ela desembarca na cidade com apenas dois contatos: o do seu pai, Rubinho (Júlio Andrade), que não vê há dez anos, e o de César (Cauã Reymond). Como não consegue encontrar o pai, que é músico e vive de tocar seu piano em bares e restaurantes, Fátima acaba se hospedando num hotel simples e tenta a sorte com César. Não demora muito para ela ver que o modelo é tão interesseiro quanto ela. Logo, Fátima entra no jogo sujo, se passa por rica e conquista a atenção dele".

