Debby Lagranha comemora aniversário de Renato Aragão: 'Quantas memórias'

Ex-atriz mirim, Debby Lagranha compartilhou fotos da festa de aniversário de Renato Aragão e homenageou o humorista, que completou 90 anos

Debby Lagranhausou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para Renato Aragão, que completou 90 anos de vida nesta segunda-feira, 13.

Em seu perfil no Instagram, a ex-atriz mirim, que estreou na TV Globo no programa 'A Turma do Didi', quando tinha 7 anos, compartilhou algumas fotos da festa de aniversário do humorista e escreveu uma bela mensagem para o aniversariante.

"Uau 90 anos! Um amor que ultrapassa gerações. Que honra poder estar ao seu lado nesse dia tão especial. Que Deus te proteja e te guarde. Te dê muita saúde para encher nossas vidas de sorrisos e alegria", começou o texto.

"Você, que sempre foi um pouco pai pra mim. Sua família, que sempre foi um pouco minha... quantas memórias, quantos momentos... Mas hoje, sem dúvida, é um dos mais especiais. Viva. Parabéns!!!! Renato, te amo! Obrigada por tudo… Feliz vida", completou.

Além de postar fotos com Renato Aragão na festa, Debby, que estava acompanhada dos filhos, Maria Eduarda e Arthur, também surgiu ao lado de Lilian e Lívian Aragão, mulher e filha do humorista, e do ator Eike Duarte.

Confira:

Renato Aragão chega aos 90 anos apaixonado pela arte

O dia 13 de janeiro é marcado pelo aniversário de Renato Aragão, o eterno Didi de Os Trapalhões. Nesta segunda-feira, 13, o humorista completa 90 anos e em entrevista à CARAS Brasil, o ator explicou que segue apaixonado pela carreira artística, mesmo ciente de que sua formação em Direito na Faculdade do Ceará foi essencial.

Renato explicou que mesmo sendo formado em Direito e podendo atuar na área, ele não encerraria sua profissão artística: "Desde que eu me entendo por gente, gosto de trabalhar. Já fiz 50 filmes, não posso parar. Aprendi muito comigo mesmo, porque fiz curso de advogado, sou formado, mas eu venho do palhaço, sou palhaço, não sou advogado", afirmou. Confira a entrevista completa!

