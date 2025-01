O que Lívian Aragão faz da vida? Ela revela suas profissões

Filha de Renato Aragão e Lilian Aragão, a jovem Lívian Aragão surpreende ao contar todas os trabalhos que faz no seu dia a dia

Filha de Renato Aragão e Lilian Aragão, a jovem Lívian Aragão abriu uma caixinha de perguntas dos fãs nas redes sociais e se deparou com uma questão sobre sua profissional. Um internautas quis saber: O que ela faz da vida? Então, a morena contou quais são suas profissionais e seus principais trabalhos no dia a dia.

Lívian contou que seu trabalho envolve arte em várias funções no universo da comunicação. Tanto que ela é atriz, influenciadora digital, comunicadora, mentora, roteirista e diretora . "Eu amo essa pergunta: O que você faz da vida? Eu vou ter que responder: Depende do dia. Sabe aquela coisa de mil e uma utilidades? Então, eu trabalho com várias coisas ao mesmo tempo e, dependendo do dia, eu estou focando em uma coisa diferente. Muitas das coisas que eu faço, eu não posto aqui. Eu gosto de postar o lado criador de conteúdo, influenciadora, atriz. Estou sempre aqui compartilhando dicas de viagem, cabelo, lifestyle, de comida, receitas”, disse ela.

E completou com o seu lado mais discreto da profissão. "Vocês conhecem parte do meu lado comunicadora. A outra parte eu acabo não postando muito porque é algo mais pessoal. Eu trabalho muito com mentorias, ajudando as pessoas a destravar a comunicação, poder se comunicar melhor, entender seus sentimentos, como pode usar a voz e a comunicação a seu favor. O que eu quero é que as pessoas fiquem bem, melhorem, essa é a minha missão de vida. E eu também dou curso de produção de conteúdo e criatividade. Nas horas vagas, eu também trabalho como roteirista, como diretora, como atriz, que vocês conhecem”, declarou.

Lívian Aragão nega rumores sobre o pai

A atriz Lívian Aragão saiu em defesa do seu pai, Renato Aragão, ao receber a pergunta de um fã nas redes sociais. Um internauta resgatou um mito sobre a vida pessoal do humorista e a herdeira dele fez questão de desmentir publicamente. Um internauta perguntou: “O que você acha do seu pai não gostar de ser chamado de Didi?”. Ao ler isso, Lívian respondeu com sinceridade: “Essa foi uma das maiores mentiras já inventadas”.

Logo depois, ela completou o seu pensamento sobre o assunto. “Não faz nem sentido. Por que ele não gostaria de ser chamado de Didi? Um personagem que ele criou e representa por mais de 50 anos com tanto orgulho? Ele ama o Didi. Às vezes, as pessoas confundem as personalidades, já que Didi é um personagem e Renato é quem ele é. Às vezes, até ele confunde [risos] Vira e mexe faz umas palhaçadas como o Didi. Mas essa história dele não gostar que chamem ele de Didi é mentira e puro efeito manada. Então, próxima vez que ouvirem alguém repetir essa mentira, por favor, desminta. Didi faz parte do Renato e o Renato faz parte do Didi”, afirmou.

