Ana Maria Braga revela qual é o único arrependimento de sua vida: 'Não teria'

A apresentadora Ana Maria Braga abriu o coração e revelou qual é o maior arrependimento de sua vida. Em uma postagem no Instagram, nesta segunda-feira, 14, ela compartilhou um trecho de uma entrevista especial em comemoração ao seu aniversário de 76 anos, celebrado no último dia 1º

"O material que produzimos para a postagem do meu aniversário rendeu tanto que resolvemos transformar em uma pequena série por aqui. Vamos compartilhar mais alguns trechos da entrevista que minha equipe fez comigo, com muito carinho", explicou na legenda da publicação.

E completou : "Neste primeiro corte, falo sobre o único arrependimento que carrego na vida e também sobre como vejo o impacto do meu trabalho e do meu sucesso na vida de quem me acompanha há mais de 25 anos".

No vídeo, ela confessou: " Sabe uma coisa que eu acho que não teria feito? Acho que eu não teria fumado ao longo da minha vida. Teria cuidado mais de mim, do meu organismo. Porque a doença, que já passei por algumas, a gente também aprende. Mas nunca deixei de acreditar realmente que eu ia sair delas e estou aqui até hoje. Mas eu não teria fumado."

Veja a publicação de Ana Maria:

A saúde de Ana Maria

Vale lembrar que Ana Maria Braga venceu o câncer em quatro oportunidades. A primeira foi em 1991, quando teve câncer de pele. Dez anos depois, outro diagnóstico: câncer no reto e na virilha. Em 2015, descobriu um câncer no pulmão, que a levou a parar de fumar. Em 2020, ela soube que o câncer de pulmão havia retornado e se espalhado para outras partes do corpo.

Em dezembro de 2024, ela anunciou que recebeu alta médica e já pode se considerar curada da doença."Foi uma notícia tão boa que eu recebi há duas semanas! Eu faço uma revisão periódica, essa era uma revisão de cinco em cinco anos e, nesta última, eu fui liberada de todas as outras revisões. Eu tô de alta total! "

"Quer dizer que câncer teve uma remissiva. Não se esperava isso porque era o câncer que eu tinha apenas 10% de chance. Foi constatado que eu estou na remissão do câncer! Já não tenho mais nenhuma possibilidade... Nenhuma não porque a gente nunca sabe, mas medicamente, não tem possibilidade do câncer voltar", complementou.

