BBB 25: Emparedada, Delma confessa seu único medo fora do reality: 'É saber'

Disputando o 17º Paredão contra Guilherme e Renata, a sister Delma desabafou durante uma conversa com Diego Hypolito no BBB 25, da Globo

Disputando o 17º Paredão contraGuilhermee Renata, a sister Delma abriu seu coração durante uma conversa com Diego Hypolito na área externa do BBB 25, da Globo, nesta segunda-feira, 14. No bate-papo, ela refletiu sobre sua trajetória no confinamento e confessou um medo.

"Meu único medo de sair é saber se o povo está com raiva, me odiando ", afirmou Joselma. "Mas o resto eu estou tão tranquila, de boa aqui. Vou ver minha família. Ai, meu Deus do céu, que saudades!" , falou a sister, que completou: "A saudade é grande demais. A minha certeza é essa, que saindo vou ver minha família, meu maior tesouro." completa.

"É, mas tem pouco tempo para final do programa", reagiu Diego Hypolito. "Eu estou feliz! Eu cheguei onde eu cheguei. E eu quero chegar mais [longe] se for com meu Gui, se não for com meu Gui, que Deus me tire", concluiu sogra de Guilherme.

Renata desabafa sobre estar no Paredão com a dupla

Durante a madrugada, Renata conversou com João Pedro sobre estar no paredão com a única dupla que restou no BBB 25. "Dá um medo, porque eu sei exatamente isso: Gui e Joselma já vieram escolhidos pelo público e querendo ou não, é a única dupla que restou no BBB. Eles podem juntar torcida e eu posso me lascar todinha", analisou Renata.

Em seguida, a cearense analisou o jogo da dona de casa. "Eu tenho que confiar que o público está avaliando o jogo individual de cada um. Acho que, como jogadora, ela deixa a desejar".

Vale lembrar que o brother Vinicius foi o último eliminado do jogo. Ele deixou o confinamento na noite deste domingo, 13, após enfrentar Renata e Vitória Strada no paredão da rodada.

Leia também: Fora do BBB 25, Vinícius chora ao descobrir reação da mãe após assumir bissexualidade