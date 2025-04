Ana Maria Braga revela detalhes do pedido de casamento: ‘Mais bonito que já tive’

Saiba como foi o pedido de casamento de Ana Maria Braga e Fábio Arruda em viagem romântica do casal. Eles acabam de se casar em São Paulo

A apresentadora Ana Maria Braga é uma mulher apaixonada! Ela acaba de oficializar o casamento civil com o jornalista Fábio Arruda em São Paulo. Antes disso, os dois ficaram noivos em uma viagem romântica e só agora ela contou os detalhes de como foi o pedido de casamento.

A comunicadora disse que foi surpreendida com o pedido de casamento em uma viagem deles para Paris, na França. "Você sabe que foi o pedido de noivado mais bonito que já tive na minha vida. Já faz um tempo que a gente noivou. A gente foi viajar para Paris, e ele preparou toda uma surpresa. Fomos passear nas margens do rio Sena, e tem aqueles lugares que o pessoal fica deitado, tem mesa, guarda-sol. Estava um dia lindo. A gente sentou ali, ele abriu um champanhe e tirou esse anelzinho [mostra o anel] e um pingente, também de brilhante, e ficamos noivos", disse ela na coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Além disso, ela relembrou como eles se conheceram nos estúdios da Globo. "Eu conheci ele na época da Covid [em 2021]. Eu estava trabalhando aqui [na sede da Globo, em São Paulo], e ele também. Ele estava parado naquele corredor [entre os estúdios] e estava de máscara, aí eu olhei esses olhos maravilhosos [Ana olha pra ele]. Mas ele me olhou também. Não foi um olhar de 'quero tirar uma foto', sabe? Olhou de verdade. No começo, ninguém acreditou [que iria durar]. Agora já faz quatro anos e pouco, e a gente quis oficializar esse namoro", relembrou.

Então, Ana Maria ainda destacou que sempre esteve aberta ao amor e comentou sobre ser um exemplo para as mulheres veteranas. "As mulheres amam essa coisa de eu estar com um gatão desse, e ele gostar de mim, me tratar como trata, e ser hoje um esteio na minha vida pessoal e profissional. Acho que é um exemplo de que a gente pode, se nos dispusermos a acreditar que podemos e se cuidarmos para que isso aconteça de uma forma saudável, né. Não penso nisso [na diferença de idade]", contou.

O bolo de casamento de Ana Maria Braga e Fábio Arruda

Os detalhes do casamento civil de Ana Maria Braga e Fábio Arruda não param de surpreender os fãs da apresentadora. Desta vez, ela revelou como era o seu bolo de casamento para a festa em sua mansão em São Paulo. A união aconteceu na sexta-feira, 4, e ela recebeu cerca de 50 convidados em sua casa para a união civil do casal.

Na festa, realizada na área externa da propriedade, os noivos revelaram o bolo de casamento simples e elegante. Eles escolheram um doce feito em apenas um andar e no formato redondo. O bolo foi decorado com desenhos de flores feitos com bico de confeiteiro. No topo, o doce contou com as iniciais dos noivos.

Bolo de casamento civil de Ana Maria Braga e Fábio Arruda - Foto: Reprodução / Instagram