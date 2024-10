Cid Moreira já deixou bancada do Jornal Nacional às pressas durante incêndio

Você sabia? Primeiro apresentador do Jornal Nacional, Cid Moreira já fugiu de um incêndio nos estúdios durante transmissão

Dono de uma longa carreira na TV brasileira, o jornalista Cid Moreira já enfrentou alguns perrengues nos bastidores. Ele, que se consagrou o primeiro apresentador do 'Jornal Nacional', da Globo, já revelou durante entrevista que precisou deixar a bancada do noticiário às pressas durante um incêndio.

Na época do ocorrido, em 1976, Cid comandava o telejornal diário ao lado de Sergio Chapelin. Em sua participação no programa 'Altas Horas', em 2020, o veterano recordou o susto que vivenciou nos estúdios do Rio de Janeiro devido ao fogo.

"Na época, o ar-condicionado não era lá essas coisas, e um plástico encostou na luminária muito quente e começou um princípio de incêndio, aquela fumaça. Eu e o Chapelin olhávamos um para o outro e não sabíamos se continuávamos ou não. Até que botaram o lettering, 'JN', e a gente saiu tossindo", relatou Cid Moreira, na ocasião.

O incidente, inclusive, fez com que o Jornal Nacional fosse transmitido de São Paulo por três meses. Ao longo de 26 anos, Cid foi o principal rosto do noticiário mais importante do país, tendo falado o famoso 'boa noite' ao público por cerca de 8 mil vezes.

O jornalista, locutor e apresentador faleceu aos 97 anos nesta quinta-feira, 3, no Rio de Janeiro. Cid Moreira estava internado há 29 dias em um hospital da região serrana e, de acordo com a equipe médica, ele teve falência múltipla de órgãos em decorrência de outros problemas de saúde.

