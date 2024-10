Cid Moreira: Relembre a trajetória do primeiro apresentador do Jornal Nacional

Ícone do telejornalismo brasileiro, Cid Moreira chegou a falar 'boa noite' ao público do Jornal Nacional cerca de 8 mil vezes

O jornalista, locutor e apresentador Cid Moreira faleceu nesta quinta-feira, 3, aos 97 anos de idade. O veterano, que vinha tratando uma pneumonia nas últimas semanas, estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro.

Dono de uma longa trajetória no telejornalismo brasileiro, Cid Moreira iniciou a carreira no rádio em 1944, após incentivo de um amigo para realizar um teste de locução na Rádio Difusora de Taubaté. Entre 1944 e 1949, o comunicador narrou comerciais e trabalhou na Rádio Bandeirantes.

No entanto, sua carreira no jornalismo televisivo iniciou mesmo em 1963, quando estreou no 'Jornal de Vanguarda', da TV Rio. Nos anos seguintes, Cid esteve no mesmo programa em emissoras como Tupi, Globo, Excelsior e Continental.

Cid Moreira e o Jornal Nacional

Em 1969, o jornalista retornou à TV Globo para substituir Luís Jatobá no 'Jornal da Globo'. Em setembro do mesmo ano, ele foi escalado para integrar a equipe do 'Jornal Nacional', o telejornal mais importante do país, recém-lançado na época.

Cid Moreira dividiu a bancada do famoso noticiário com Hilton Gomes e, dois anos depois, iniciou uma parceria de longa data com Sérgio Chapelin. O veterano, que se tornou o primeiro apresentador do JN, foi o principal rosto do telejornal por 26 anos .

De acordo com informações do 'Memória Globo', o jornalista chegou a falar o icônico 'boa noite' ao público do 'Jornal Nacional' cerca de 8 mil vezes ao longo do tempo em que esteve à frente da bancada. Após uma mudança no formato, ele passou a ler editoriais no noticiário.

O rosto e a voz inconfundível de Cid Moreira também esteve no 'Fantástico', que estreou em 1973. Em paralelo com o JN, ele revezava o comando da atração dominical da Globo com outros apresentadores.

Em 1999, Cid narrou o famoso quadro Mr. M, grande sucesso do programa. Inclusive, a partir da década de 1990, o jornalista passou a se dedicar à gravação de salmos bíblicos. Em 2011, ele gravou a Bíblia na íntegra.