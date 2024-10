Viúva de Cid Moreira lamenta a morte do marido: 'Lúcido até o fim'

Viúva de Cid Moreira, Fátima Sampaio relata os últimos dias de Cid Moreira no hospital antes da morte na manhã desta quinta-feira, 3

O apresentador Cid Moreirafaleceu na manhã desta quinta-feira, 3, aos 97 anos de idade e a viúva dele, Fátima Sampaio, apareceu ao vivo no programa Encontro, da Globo, para dar a notícia aos fãs do marido. Em sua entrevista, ela contou que ele estava internado em um hospital há algumas semanas e que a família decidiu não tornar a internação pública para garantir a privacidade neste momento.

Fátima falou sobre a morte do marido. "Quando me avisaram que ele estava partindo, eu fiquei um pouco partida”, disse ela, e completou: “Desculpe o estado que estou. Eu passei todos esses dias ao ladinho dele. A gente vem lutando, a idade não é fácil, ela chega para todo mundo. A gente mudou para perto do hospital quando ele começou a fazer a diálise. Eu estou no modo grogue. Eu não contei para ninguém para ter o direito de privacidade para cuidar dele e esperando que ele voltasse para casa. Eu fiz o melhor, o que eu pude para confortá-lo”.

A viúva contou que o apresentador já dizia que estava cansado. "Nós temos quase 25 anos juntos e não é brinquedo, é uma história juntos. Eu quero mais um pouquinho se puder, mas ele estava canado. Ele falava: estou cansado, meu corpo está caso. Os últimos anos foram difíceis”, afirmou.

No final da vida, Cid Moreira estava lúcido, mas mais quietinho. "Lúcido até o fim. Eu tive amparo, tem psicologa no hospital. Eu vivi aqui, fui uma hospede aqui durante esse tempo. Olhar ele lá quietinho é difícil, é estranho. Aquele sorriso dele, tem ele um sorriso particular, quando sorria ficava lindo. Foi agora, eu só falei com você porque você [Patricia Poeta] é gentil, eu teria que comunicar porque ele é um homem publico. O Brasil ama ele”, afirmou.

Por fim, ela contou que o corpo de Cid Moreira deve ser sepultado em Taubaté, que é a terra natal dele. "Ele falou para mim que quer ser enterrado em Taubaté, ele quer ficar perto da primeira esposa, da filha que foi e do neto que foi. Ele ama Petrópolis, fazer uma despedida em Petrópolis antes ou no rio. E depois ir para a terra natal. Tantas historias lindas que ele tem”, afirmou.