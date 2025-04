Médica explica tratamento contra câncer do cantor Netinho: 'Personalizados'

Em entrevista à CARAS Brasil, a cirurgiã vascular Aline Lamaita explica sobre o tratamento contra o câncer no sistema linfático, que atinge Netinho

O cantor Netinho (58) usou seu perfil do Instagram neste domingo, 13, para atualizar os fãs e seguidores sobre as etapas de seu tratamento contra o câncer no sistema linfático. Internado em um hospital em Salvador, o músico iniciou a segunda fase da quimioterapia.

Em entrevista à CARAS Brasil, a cirurgiã vascular Aline Lamaita explica que, atualmente, a medicina e seus avanços têm trazido foco na eficácia e na qualidade de vida durante o tratamento que o cantor Netinho passa . "Os avanços na medicina têm permitido tratamentos cada vez mais personalizados."

"O tratamento vai depender do tipo de linfoma, do estágio em que ele foi descoberto e das condições de saúde da pessoa. Normalmente, ele é feito por meio de quimioterapia, que age diretamente para destruir as células doentes", acrescenta a médica.

"Em muitos casos, associa-se também a imunoterapia, que ajuda o próprio sistema imunológico a reconhecer e combater as células cancerígenas. Radioterapia pode ser indicada em situações específicas, principalmente quando há massas localizadas, e em alguns casos, o transplante de medula óssea é uma opção —especialmente quando há recaída ou a doença não responde bem aos tratamentos iniciais."

Lamaita explica que os sintomas do diagnóstico de Netinho nem sempre são percebidas no início, já que muitos deles podem ser confundidos com situações do cotidiano. "Um dos sinais mais comuns é o aparecimento de caroços que não doem nos gânglios linfáticos, especialmente no pescoço, axilas ou virilha."

"Além disso, é comum a pessoa sentir cansaço excessivo, febre persistente sem causa aparente, suor noturno intenso, perda de peso inexplicável e coceiras pelo corpo. Esses sintomas podem vir sozinhos ou juntos, e às vezes passam despercebidos até que o quadro evolua."

"Por isso, prestar atenção ao próprio corpo e procurar orientação médica diante de qualquer mudança persistente é essencial. O diagnóstico precoce ainda é uma das principais chaves para o sucesso no tratamento", completa a médica.

