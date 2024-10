Sérgio Chapelin reaparece com visual diferente na TV

Ex-apresentador do Globo Repórter, Sérgio Chapelin surge com barba volumosa em rara aparição na TV para homenagear Cid Moreira

O apresentador Sérgio Chapelin, que fez história no Globo Repórter, está longe da TV há alguns anos e fez uma rara aparição na telinha nesta quinta-feira, 3. Em uma breve participação no programa Encontro, da Globo, ele prestou uma homenagem para Cid Moreira, que faleceu aos 97 anos. Com isso, Chapelin revelou que está com um visual diferente.

Em sua aparição na TV, Sérgio Chapelin surgiu com o cabelo mais comprido e com a barba volumosa e toda branca.

Em sua homenagem para Cid Moreira, ele relembrou o trabalho do colega na TV. “A minha parceria com o Cid foi longa. Foram quase 20 anos no Jornal Nacional. E o que eu tenho para dizer a respeito dele foi que foi o melhor profissional com quem eu trabalhei. Ele me ensinou muito e eu tive que me esforçar muito para acompanhar o nível dele”, contou.

Sérgio Chapelin em aparição nesta quinta-feira, 3 de outubro de 2024

Quando Sérgio Chapelin saiu da Globo?

O apresentador Sérgio Chapelin se despediu da Globo em setembro de 2019. Na época, ele apresentou uma última edição no comando do Globo Repórter e passou o bastão para a apresentadora Sandra Annenberg, que assumiu a atração ao lado de Gloria Maria.

Na época, ele estava com 78 anos e celebrou sua trajetória na TV. "Estive na maior parte dessa história primorosa do ‘Globo Repórter’ e isso me deixa muito feliz. Da primeira fase do programa, mais documental, passando pela fase em que éramos mais factuais, até o momento atual, quando falamos sobre todos os assuntos. Saio com a sensação de dever cumprido”, disse ele, e completou: "Minha trajetória na televisão era tudo o que eu poderia desejar na vida. Sou muito grato ao público e aos colegas por todo esse carinho e simpatia. Me sinto muito honrado”.

Na época de sua aposentadoria, Chapelin contou que tinha planos de se mudar para sua fazenda no interior de Minas Gerais e levar uma mais tranquila, com direito a cuidados com a roça e passeio a cavalo.