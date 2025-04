Especialista alerta para procedimento realizado na filha de Kim Kardashian: 'Não indicaria nunca'

Em entrevista à CARAS Brasil, o dentista Flávio Pinheiro explica o procedimento realizado na filha de Kim Kardashian e alerta sobre sua indicação para crianças

No ano passado, a filha de Kanye West (47) e Kim Kardashian (44) aproveitou para mostrar aos seguidores seu visual. Seguindo os passos do pai, North West (11) exibiu suas próteses de diamante nos dentes , que estavam com ela desde o Natal.

Em entrevista à CARAS Brasil, o dentista Flávio Pinheiro avalia a escolha feita pela filha da influenciadora digital norte americana. Segundo o especialista, o procedimento realizado pela filha de Kim Kardashian é conhecido como 'dental jewel' ou, na tradução ao português, joia dental.

North West tinha dez anos quando realizou o procedimento nos dentes. Flávio Pinheiro alerta sobre colocar joias dentárias em crianças, pois a dentição infantil ainda está em formação neste período da vida.

"Essa é uma questão delicada. Tecnicamente, é possível aplicar a joia dental em crianças, mas não é algo que recomendamos rotineiramente. A dentição infantil ainda está em formação, e qualquer interferência precisa ser muito bem avaliada. É essencial que os pais consultem um dentista especializado antes de tomar qualquer decisão. Eu não indicaria nunca", afirma.

O dentista reforça que joia dental é apenas uma escolha estética feita pelo paciente."Trata-se de um acessório estético, geralmente colado na superfície do dente, feito de pedras como cristais, zircônias ou até diamantes verdadeiros. Ele tem o objetivo apenas de embelezar o sorriso", explica o especialista.

Flávio Pinheiro destaca que este é um procedimento seguro, apesar de não recomendar ser realizado em crianças. O dentista explica quais os cuidados com a região dentária após colocar as joias e alerta para as possíveis complicações.

"A colagem inadequada, uso de materiais impróprios ou má higienização pode causar acúmulo de placa, causando inflamação gengival e cáries", finaliza o dentista Flávio Pinheiro ao avaliar o caso da filha da empresária Kim Kardashian.

North West mostra novo visual. Foto: Reprodução/ TikTok

