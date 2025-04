Simaria Mendes choca ao compartilhar foto de biquíni em praia deserta

Em praia vazia, Simaria Mendes choca ao se exibir de roupa de banho; cantora esbanjou beleza natural e se destacou em cenário paradisíaco

A cantora Simaria Mendes chamou a atenção com um novo clique em sua rede social. Neste domingo, 13, a famosa compartilhou uma foto curtindo uma praia e impressionou ao exibir sua beleza natural no local deserto.

Usando um biquíni estampado, a irmã de Simone Mendes ostentou suas curvas esculturais e não passou despercebida. A artista então roubou a cena no cenário paradisíaco com seu corpo deslumbrante.

Sem escrever nada no registro, a musa não contou onde estava e nem quando foi tirado o clique arrasador. É bom lembrar que Simaria Mendes está distante não apenas dos palcos, mas também das redes sociais. Raramente, ela posta algo. Nas últimas semanas, a famosa reapareceu ao postar um clique só de top.

Simone Mendes revela como está sua relação com Simaria

Em entrevista recente ao jornalista Leo Dias, Simone Mendes explicou que Simaria estava em sua casa por um tempo, mas não morando definitivamente. A cantora ainda comentou que elas estão próximas novamente, principalmente por conta dos filhos, que são primos e adoram estar perto uns dos outros.

“[Simaria] tá lá em casa, tá comigo. Ela não tá morando comigo. A Simaria foi, ficou um tempinho comigo, trouxe os filhos para matar essa saudade desse tempo todo, ela ficou um pouquinho comigo. Ela vai morar agora no meu condomínio, na rua de cima. Isso é muito importante pros nossos filhos, eles são muito apaixonados. A gente tem um amor muito grande, a gente é irmã, independente de tudo que a gente viveu. A gente tem uma história muito linda que eu tenho muito respeito, carinho amor”, disse ela.

Após um tempo afastada da irmã, a cantora disse que acabou se aproximando novamente. “Muito [estão mais próximas]. [Convivência] de [falar no] telefone, criança, brincadeira, normal mas eu continuo pegando no pé. Eu sou meio que mãe, pelo amor que tenho, cuidado e é um presente da parte de Deus ter minha família colada comigo. Uma das coisas que me move na vida, Leo não adianta, diante de Deus, ter tudo isso se eu não tiver a minha família colada comigo não tem sentido. Eu acho que família é isso. A gente se ama de uma forma muito linda", declarou.

