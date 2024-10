Cid Moreira posou de pernas para o ar na banheira em capa icônica da CARAS

Em 1993, Cid Moreira impressiona ao posar de pernas para o ar na banheira de casa em uma das capas mais emblemáticas da CARAS; relembre

Na manhã desta quinta-feira, 3, Cid Moreira faleceu aos 97 anos no Rio de Janeiro. Durante quase três décadas, o apresentador comandou o Jornal Nacional e se tornou um dos rostos mais conhecidos da TV Globo. Fora das telinhas, o jornalista abriu as portas de sua casa e surpreendeu ao exibir as pernas em uma das capas mais icônicas da revista CARAS.

Em 1993, Cid Moreira estava disposto a mostrar suas diferentes facetas fora da bancada do Jornal Nacional. Em entrevista à revista CARAS, o apresentador abriu as portas de casa para um ensaio mais intimista: “O homem tímido que existe por trás do rosto mais conhecido do Brasil mostra sua casa, sua mulher e suas pernas”, diz a manchete.

Cid Moreira posou de pernas para o ar em banheira - Foto/CARAS

Isso porque durante o ensaio fotográfico, Cid decidiu posar na banheira da mansão enquanto tomava um banho de espuma. Acontece que a bateria de uma das câmeras acabou e o locutor decidiu se exercitar enquanto a equipe se preparava para novos registros. Foi então que o apresentador acabou sendo clicado de pernas para o ar.

Em recente entrevista ao canal do Rafael Cortez, Cid relembrou o momento com carinho e comentou sobre uma de suas fotos mais emblemáticas e também icônicas: “Eu amo aquela foto. Então, eu estava em uma sessão de fotos e eu já estava cansado. Então acabou a bobina do ajudante e ele falou ‘tenho que pegar lá no carro’”, ele contou.

“Eu fiquei ali esperando, estava fazendo a foto na banheira e aí comecei devagarinho a exercitar o abdômen, estava assim, levantando. Eu tinha esse domínio. Esqueci que tinha um fotógrafo lá, ele bateu e ganhou prêmio. Hoje eu dei uma entrevista para a CARAS e está num quadro de melhores capas”, o jornalista relembrou uma de suas muitas visitas.

“Mas a intenção ali não foi mostrar a cara, né?”, Cid ainda fez um trocadilho com o nome da revista e reforçou seu carinho pela foto. Vale lembrar que o apresentador e locutor completou 97 anos no dia 29 de setembro, cinco dias antes de morrer. Ele foi um dos ícones do telejornalismo brasileiro e marcou gerações com sua voz inconfundível.

Viúva de Cid Moreira lamenta a morte do marido:

O apresentador Cid Moreira faleceu na manhã desta quinta-feira, 3, aos 97 anos de idade e a viúva dele, Fátima Sampaio, apareceu ao vivo no programa Encontro, da Globo, para dar a notícia aos fãs do marido. Em sua entrevista, ela contou que ele estava internado em um hospital há algumas semanas e que a família decidiu não tornar a internação pública.