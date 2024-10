Ator afastado há cinco anos da Globo é sondado para papel em Vale Tudo

A CARAS Brasil apurou que um ator veterano está sendo sondado pela Globo para integrar o elenco do remake de Vale Tudo; saiba mais

Nos bastidores da Globo, os trabalhos para a produção do remake de Vale Tudojá estão avançando. Não restam dúvidas que a emissora não pretende poupar esforços com a sequência de um dos maiores clássicos da teledramaturgia brasileira. A CARAS Brasil apurou que um ator afastado da emissora há cinco anos está sendo sondado para um papel na nova versão da trama; saiba mais.

Vale Tudo foi originalmente escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. Agora, o remake será escrito pela autora Manuela Dias (47). A nova novela ficará no lugar de Mania de Você, e pretende marcar a celebração dos 60 anos da emissora.

Segundo fontes da CARAS Brasil, o ator Oscar Magrini (63) está sendo sondado pela Globo para integrar o elenco da novela. Por enquanto, as conversas estão muito iniciais, mas a emissora gostaria de contar com o artista na nova versão. Seu último trabalho no canal foi uma participação especial em A Dona do Pedaço (2019).

Se Oscar Magrini aceitar participar do remake de Vale Tudo, ele deve passar por alguns testes, pois ainda não se sabe qual personagem o ator ficará responsável por dar vida na nova versão do clássico da teledramaturgia.

EM HOMENAGEM PELA SUA TRAJETÓRIA

A CARAS Brasil também apurou que a atriz Nathalia Timberg (95) está sendo sondada para uma participação no remake de Vale Tudo. A Globo quer muito contar com a presença da atriz na nova versão da novela como uma forma de homenagem por toda sua trajetória nos 60 anos da emissora.

A informação é que o convite para Nathalia já foi feito, mas por enquanto não avançaram com as negociações. Se a atriz topar, será uma participação como uma forma de homenagear e reforçar toda sua importância para história da Globo. E, claro, com uma personagem inédita na história.

