Nathalia Timberg celebra aniversário de 95 anos com festa surpresa

Completando 95 anos de vida, a atriz Nathalia Timberg foi surpreendia por colegas com um 'parabéns' especial em seu camarim

Dia de muita alegria para Nathalia Timberg! Grande ícone da teledramaturgia brasileira, a atriz completou 95 anos de vida na última segunda-feira, 5, e foi surpreendida com uma festinha especial nos bastidores da peça 'A mulher da van', com estreia prevista para o dia 16 de agosto, em São Paulo.

Ao chegar no local dos ensaios, Nathalia foi recebida com muito carinho pelos colegas de elenco, que a parabenizaram por mais um ano de vida. Além do famoso 'parabéns', a veterana também ganhou um buquê belíssimo de flores em celebração à data especial.

O registro do momento foi gravado e compartilhado nas redes sociais pelo ator Caco Ciocler, que estava presente no camarim e a recebeu com um grande abraço. "Hoje é dia dela, nossa rainha Nathalia Timberg. 95 anos de delicadeza, doçura, força e amor ao teatro", escreveu o artista na legenda da postagem.

"Uma honra comemorar com ela esse dia num dia de ensaio, numa sala de ensaio. A vida tem desses presentes", completou ele. Nos comentários, diversos famosos e fãs também fizeram questão de parabenizar Nathalia.

"Tão, tão linda e fundamental", declarou a cantora Zélia Duncan. "Maravilhosa demais", disse a atriz Mariana Xavier. "Que coisa linda", falou a atriz Ingrid Guimarães. "Ahh que lindo! Que linda!", derreteu-se o ator Guilherme Weber.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Caco Ciocler (@cacociocler)

Nathalia Timberg mostra encontro com Fernanda Montenegro

Recentemente, a atriz Nathalia Timberg usou as redes sociais para dividir com o público uma foto bastante especial. Em seu Instagram oficial, a artista encantou ao mostrar os bastidores de seu encontro com a amiga de longa data, a também atriz Fernanda Montenegro.

A veterana, que está em cartaz com o espetáculo 'Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir', recebeu a visita de Nathalia, que fez questão de prestigiá-la em uma apresentação em São Paulo, no Sesc 14 Bis.

Imagens do encontro entre as duas lendas da TV brasileira foram compartilhadas no perfil de Nathalia Timberg. "Hoje teve um emocionado encontro de @nathalia_timberg e @fernandamontenegrooficial no @sesc14bis antes da apresentação da Leitura de 'Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir'", escreveu a equipe da atriz na legenda.