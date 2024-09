Globo define data para início das gravações do remake de Vale Tudo

Nos bastidores da Globo, os trabalhos para a produção do remake de Vale Tudo já começaram. E o folhetim já tem data para sair do papel

Nos bastidores da Globo, os trabalhos para a produção do remake de Vale Tudo já começaram. O folhetim, que será lançado em 2025 como parte das comemorações dos 60 anos da emissora, já tem data para sair do papel: as gravações e a preparação de elenco começam ainda neste ano.

De acordo com o portal F5, da Folha de S. Paulo, o início das gravações está previsto para novembro. No mesmo mês, a emissora começa a preparação do elenco da refilmagem. Originalmente criada por Gilberto Braga, com colaborações de Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, a nova versão será escrita por Manuela Dias.

Apesar de não ter data definida para estrear, o remake de Vale Tudo vai ao ar após Mania de Você, que fica no lugar de Renascer a partir desta segunda-feira, 9. Taís Araújo na pele de Raquel e Cauã Reymond como César são dois nomes que estão certos até o momento.

A novela Vale Tudo, de 1988, conta a história de Raquel, que cria a filha sozinha após ser abandonada pelo marido. A filha dela é a ambiciosa Maria de Fátima, que foi vivida por Gloria Pires. A trama é muito lembrada pelo público por causa do mistério de quem matou Odete Roitmann, que ficou por conta de Beatriz Segall.

Manuela Dias comenta desafio em remake de Vale Tudo

Em recente publicação no Instagram, Manuela Dias confirmou oficialmente o remake de 'Vale Tudo' na TV Globo. Ela celebrou a novidade e não escondeu o quanto está alegre e ansiosa com o novo desafio em sua carreira profissional. "Entrei na Globo como roteirista aos 19 anos. De lá pra cá, são 28 anos de muito aprendizado sobre TV, sobre contar histórias e também sobre quem eu sou. Na Globo, eu me formei em cinema, virei mãe, realizei o sonho de fazer novela", iniciou ela na legenda.

"Agora enfrento um dos maiores desafios da minha vida, ser a autora da novela dos 60 anos de Globo, quando eu mesma comemorarei 30 anos de casa. VALE TUDO é para muitos - e para mim - o ícone maior do gênero. Está para as novelas, como Édipo Rei está pras tragédias", continuou a autora de novelas.

"E agora lá vou eu… sempre grata a toda direção da TV Globo que apostou em mim pra essa tarefa fantástica!!! Feliz de contar com o maravilhoso @paulo.silvestrini nessa jornada. Aberta às parcerias, a ser transformada pelo processo e ansiosa pra escolher… Quem matou Odete Roitman!", finalizou Manuela.