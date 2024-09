Mania de Você tempera o horário nobre para servir 'gostinho de novelão'

Estreia de Mania de Você deu 'água na boca' com capítulo recheado de ingredientes para empolgar para o público 'faminto' de um folhetim clássico

Mania de Você estreou na noite desta segunda-feira, 10, na Globo. A novela das nove da emissora carioca chegou apenas como uma entrada para o telespectador que aguarda por uma trama clássica como João Emanuel Carneiro (54) já mostrou que sabe fazer, mas já tempera o horário nobre para ser esse tão aguardado "gostinho de novelão".

Em segundos de novela, o capítulo de estreia do folhetim dirigido por Carlos Araújo entregou, de cara, uma cena típica do gênero: um nascimento de bebê. Ou melhor, dois. Viola (Gabz) e Luna (Agatha Moreira) nasceram no mesmo dia, já deixando no ar uma futura ligação entre as duas protagonistas - e de dupla feminina o novelista entende: vale lembrar de Flora (Patricia Pillar) e Donatela (Claudia Raia), que arrebataram o imaginário popular em A Favorita (2008).

Nomes de peso deliciosamente devorados pelo público do canal de TV também se somaram aos ingredientes dessa receita já de cara. Quem está a fim de "um caldo" saboroso para encarar o prato que vem por aí viu, logo, Adriana Esteves (54), Rodrigo Lombardi (47) e Fábio Assunção (53), tendo esses dois últimos já batido boca em um embate "suculentamente" apetitoso que acabou (ou começou) em ocultação de corpo e disfarce de médico, itens que turbinam rápido e facilmente qualquer prato novelesco.

Enquanto um dos bebês era abandonado pela mãe e levado para conviver humildemente ao lado do pai, vivendo de arte pelas ruas, o outro crescia em um universo diferente, trazendo a este preparo universos diferentes para acompanhar o que vem por aí. Pares românticos futuros se cruzando desde a adolescência e com direito a flertes de dentro do ônibus também compuseram a sápida salada.

PRATO RÁPIDO E SERVIDO QUENTE

Em menos de vinte minutos de novela, a primeira fase já ficou para trás. Sem enrolação, a trama avançou para o futuro com direito a uma paixão entre universos diferentes:Rudá (Nicolas Prattes) se amando calorosamente com Luna nas belezas do litoral fluminense. Enquanto isso, Molina (Rodrigo Lombardi) e a filha mostram, com pressa, a relação pai e filha que nos familiariza e tanto ao nos transportar há nove anos, em Verdades Secretas (2015).

Um piscar para nos mostrar uma abertura nada alegre e colorida - mas misteriosa e que acena para um público bem diferente do que se era assistido até dias atrás - e o retorno do bloco já avança mais quatro anos na história. Como um cozido prestes a ferver, a fórmula engrossa ao receber em cena Mavi (Chay Suede).

Sem saber que é filho do patrão da mãe, o herdeiro de Mércia cria um embate com o poderoso Molina com aquele sangue no olho que convida para aguardar os próximos capítulos. Mas quem entende um pouco de culinária sabe: o segredo do cozinheiro está em usar o ingrediente mais forte na hora certa.

Um dos acertos, então, para o ponto desse mexido talvez tenha sido em guardar Viola da desconhecida Gabz ao público do sofá para os momentos finais em uma cena de impacto com reencontro do passado seguido de fuga, tiroteio e pedido de namoro quase não-correspondido, além de não desperdiçar a mão no desejado sabor que Mércia (Adriana Esteves) ainda pode trazer com sua poderosa presença que o público - e o autor - ama.